وايلد وتايلور براون يتوجان بلقبي ترايثلون دبي T100 ويتصدران السلسلة

دبي في 14 نوفمبر/ وام / توّج النيوزيلندي هايدن وايلد بلقب سباق الرجال المحترفين في ترايثلون دبي T100، الذي أقيم اليوم في منطقة الممزر، فيما أحرزت البريطانية جورجيا تايلور براون لقب السيدات، وانتزعت صدارة الترتيب العام للسلسلة، قبل الجولة الختامية المقررة الشهر المقبل في قطر.

وجاء فوز وايلد، حامل لقب بطولة العالم لسلسلة T100، بعد أقل من 24 ساعة على حصوله على المركز الثالث في جولة أبوظبي من سلسلة بطولة العالم للترايثلون، ليحسم سباق دبي بزمن 3 ساعات و11 دقيقة و43 ثانية، متقدماً بفارق دقيقة و9 ثوانٍ عن مواطنه كايل سميث، فيما حل الألماني ميكا نودت ثالثاً.

ونجح وايلد في حسم المنافسة خلال الكيلومترات التسعة الأخيرة من مرحلة الجري، محققاً فوزه الثالث في السلسلة هذا الموسم، بعد تتويجه في سنغافورة والريفيرا الفرنسية، ليرفع رصيده إلى 105 نقاط، متقدماً بفارق 42 نقطة عن سميث في الترتيب العام.

وفي سباق السيدات، أحرزت البريطانية جورجيا تايلور براون المركز الأول بزمن 3 ساعات و35 دقيقة و19 ثانية، متقدمة بفارق 10 ثوانٍ عن النيوزيلندية نيكول فان دير كاي، فيما جاءت السويسرية جولي ديرون، حاملة اللقب، في المركز الثالث.

ورفعت تايلور براون رصيدها إلى 96 نقطة، لتتصدر الترتيب العام بفارق 6 نقاط عن ديرون، فيما تقدمت فان دير كاي إلى المركز الثالث برصيد 63 نقطة، علماً أن الفوز هو الثاني للبريطانية في السلسلة هذا الموسم، بعد تتويجها في بامبلونا الإسبانية خلال مايو الماضي.

وقال وايلد عقب السباق إن المشاركة في سباقين خلال أقل من 24 ساعة شكلت تحدياً بدنياً، موضحاً أن خوض سباق السرعة أولاً ثم سباق T100 كان أفضل من الترتيب العكسي، نظراً لاختلاف المتطلبات البدنية لكل منهما، حيث يعتمد الأول على السرعة والقوة، فيما يتطلب الثاني القدرة على التحمل وإدارة الجهد.

من جانبها، أعربت تايلور براون عن سعادتها بالفوز، وقالت إن السباق سار وفق خطتها، رغم تعرضها لتشنجات عضلية خلال مرحلة الدراجات، ما اضطرها إلى تخفيف سرعتها والتركيز على البقاء قريبة من منافساتها حتى نهاية السباق.

وتختتم فعاليات البطولة غداً بإقامة سباق الهواة لمسافة 100 كيلومتر، يليه سباق السرعة، بمشاركة أكثر من 3 آلاف رياضي ورياضية من الهواة يمثلون أكثر من 50 جنسية.