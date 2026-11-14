الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لفتح معابر غزة ويحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية

بروكسل في 14 نوفمبر/ وام / أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء استمرار وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، محذراً من أن الفيضانات والظروف الشتوية القاسية تزيد من معاناة السكان، الذين يواجهون أوضاعاً معيشية متدهورة ونقصاً حاداً في الاحتياجات الأساسية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر باسم الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية والطواقم والمرافق الطبية، معتبراً أن الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مستشفى ناصر تثير قلقاً بالغاً.

وطالب الاتحاد إسرائيل بالسماح الفوري وغير المقيّد بوصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بصورة مستدامة وعلى نطاق واسع، إلى جانب إعادة فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أداء مهامها.

وجدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بحل الدولتين، داعياً جميع الأطراف إلى تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 دون تأخير.

-سر-.