الإنجليزي هاتون يتصدر بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للجولف

دبي في 14 نوفمبر/ وام / تصدّر الإنجليزي تيريل هاتون الترتيب العام لبطولة جولة دي بي ورلد الختامية للجولف 2026، مع ختام منافسات اليوم الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 9 ضربات تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربة واحدة على الفرنسي فيكتور بيريز، قبل اليوم الأخير المقرر غداً الأحد.

وجاء بيريز في المركز الثاني برصيد 8 ضربات تحت المعدل، فيما تقاسم الإنجليزي روري ماكلروي والإسباني أوجينيو تشاكارا والأسترالي آدم سكوت والإيطالي فرانشيسكو لابورتا المركز الثالث برصيد 5 ضربات تحت المعدل.

وعلى صعيد المنافسة على لقب "السباق إلى دبي" برعاية دي بي ورلد، واصل تشاكارا تصدره لترتيب الموسم، معززاً فرصه في حسم اللقب، بعدما أنهى منافسات اليوم الثالث بـ68 ضربة، ليتساوى في الترتيب العام للبطولة مع ماكلروي، الذي ينافس بدوره على إحراز لقب «السباق إلى دبي» للمرة الثامنة في مسيرته، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسكتلندي كولين مونتغمري.

وتراجعت حظوظ الإسباني جون رام، الفائز ببطولة أبوظبي للجولف الأسبوع الماضي، في المنافسة على صدارة ترتيب الموسم، بعدما أنهى منافسات اليوم الثالث برصيد 3 ضربات تحت المعدل، فيما سجل الأمريكي باتريك ريد 67 ضربة، ليحسن موقعه في الترتيب بعد بداية متعثرة للبطولة.

وقال هاتون إنه يتوقع منافسة صعبة في اليوم الأخير، مشيراً إلى خبرته في اللعب على الحفر الأخيرة بالملعب، ورغبته في تقديم أفضل أداء ممكن للاحتفاظ بالصدارة والتتويج بلقب البطولة.

وسجل الإنجليزي دان برادبري أفضل نتيجة في منافسات اليوم الثالث بـ66 ضربة، ليرفع رصيده إلى 4 ضربات تحت المعدل.