مشاريع "مجلس المستقبل" توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأعمال والفضاء وأصحاب الهمم

دبي في 14 نوفمبر /وام/ استعرضت الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في الدورة الثانية من "مجلس المستقبل"، التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مشاريع مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الفضائية لتقديم حلول عملية لتحديات تواجه القطاعات الاقتصادية والحكومية والمجتمعية، بما يعكس دور المبادرة في تحويل الأفكار الإبداعية إلى فرص لمشاريع واعدة.

وأكد أعضاء الفرق الفائزة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أهمية المبادرة في توفير بيئة تفاعلية تجمع أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة، وتتيح لهم تطوير حلول قابلة للتطبيق، وتعزز دور الشباب في دعم الاقتصاد الوطني وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع.

وجاء في المركز الأول فريق "D100" التابع لبنك دبي التجاري، الذي قدم مشروعاً لتطوير منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة رواد الأعمال على تجاوز التحديات التي تواجه مشاريعهم خلال أول 100 يوم من بدء النشاط التجاري، من خلال توفير خريطة طريق متكاملة لإدارة المتطلبات التشغيلية والمالية والإدارية بعد الحصول على الرخصة التجارية.

وأوضح ممثلو الفريق أن فكرة المشروع جاءت استجابة لتحدٍ طرحه بنك دبي التجاري بشأن تعثر بعض المشاريع الناشئة وإغلاق حساباتها المصرفية، نتيجة الصعوبات التي يواجهها أصحابها في متابعة الإجراءات وإدارة الموارد المالية، مشيرين إلى أن المنصة تستهدف مرافقة رائد الأعمال خطوة بخطوة بعد إصدار الرخصة، بما يساعده على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التشغيل الفعلي.

وأشاروا إلى أن المنصة المقترحة تعتمد على تحليل بيانات المشروع، بما يشمل الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية ومعدل استهلاك رأس المال، لتوفير مؤشرات تساعد أصحاب المشاريع على تقييم أوضاعهم المالية والتعرف المبكر إلى المخاطر المحتملة، إلى جانب تقديم تنبيهات يومية بشأن الإجراءات الحكومية والمصرفية والضريبية والمواعيد والمتطلبات الواجب استكمالها.

وضم فريق "D100" .. مريم، وعوشة محمد المزروعي، ومحمد عبيد بن جرش، وأحمد شاهين خالصدار، ومحمد أشرف، ولوسيا كوغا.

وفي المركز الثاني، فاز فريق "بولارس" التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، عن مشروع يهدف إلى تعزيز الاستفادة من البيانات التي توفرها الأقمار الاصطناعية التابعة للمركز، وتوظيفها لتلبية الاحتياجات المختلفة للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع الاستخدامات العملية للبيانات الفضائية.

وتقوم فكرة المشروع على الاستفادة من الكم الكبير من البيانات الفضائية المتاحة لدى مركز محمد بن راشد للفضاء، وتوفير معلومات تتناسب مع طبيعة أعمال الجهات المستفيدة ومتطلباتها، بحيث تتمكن كل جهة من توظيف هذه البيانات وفقاً لاحتياجاتها وأهدافها، بما يدعم أنشطتها ويساعدها على اتخاذ قرارات تستند إلى المعلومات.

ويسعى المشروع إلى تحويل البيانات التي توفرها الأقمار الاصطناعية إلى معلومات ذات قيمة عملية للقطاعات المختلفة، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والفضائية المتقدمة التي تمتلكها دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة لتوظيف البيانات الفضائية في دعم التنمية الاقتصادية والمؤسسية.

وضم فريق "بولارس" .. فيبانك ميهرا، ورائد العقول، وسيف مبارك، وشيخة ناجي الزعابي، وحسن خالد، وخالد الصباحي، وخليفة مسعود العتيبة.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب فريق "عزوة" التابع لمحاكم دبي، الذي قدم مشروعاً لتطوير منصة رقمية ذكية تهدف إلى تسهيل وصول أصحاب الهمم وكبار المواطنين إلى الخدمات الحكومية، وتعزيز قدرتهم على إنجاز معاملاتهم باستقلالية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوفير أدوات تفاعلية تراعي احتياجاتهم المختلفة.

وقالت المهندسة أمل إبراهيم المرزوقي، عضو الفريق، إن فكرة المشروع انطلقت من التحديات التي تواجه أصحاب الهمم وكبار المواطنين في استخدام التطبيقات الرقمية وفهم الإجراءات القانونية والحكومية، مشيرة إلى أن المشروع يركز في مرحلته الأولى على التحديات المرتبطة بخدمات محاكم دبي، مع رؤية مستقبلية لتوسيع نطاقه ليشمل مختلف الجهات الحكومية.

وأوضحت أن المنصة المقترحة تتضمن أربع مبادرات مبتكرة، تشمل "المحامي الذكي" و"المستشار الذكي" المدعومين بالذكاء الاصطناعي، و"المترجم الذكي" الذي يتيح ترجمة اللغات واللهجات المحلية إلى نصوص بلغات مختلفة، إلى جانب خدمة تحويل لغة الإشارة إلى نصوص عربية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسهيل التواصل مع أصحاب الهمم وتسريع إنجاز معاملاتهم.

وضم فريق "عزوة".. علياء عيسى علي بلهيول، وفاطمة ناصر البلوشي، والمهندسة أمل إبراهيم المرزوقي، ومهرة راشد الشامسي.