اتحاد الإمارات للجودو يعتمد بطولة عيد الاتحاد 28 نوفمبر

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد إقامة بطولة عيد الاتحاد 28 نوفمبر الحالي، ضمن روزنامة البطولات والفعاليات المقررة حتى نهاية الموسم.

كما قرر خلال اجتماعه برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي البناء على المكتسبات المحققة، وتعزيز الاهتمام بتطوير المنتخبات الوطنية في كافة فئاتها، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد، لتحقيق استدامة تطور اللعبة، بعد ارتفاع أعداد الممارسين للعبة في سجلات الاتحاد إلى 3000 لاعب ولاعبة على مستوى الدولة.

واطلع مجلس إدارة الاتحاد على أجندة 2026 – 2027 وما تم تنفيذه حتى الآن، بعد النجاح اللافت لسلسلة البطولات الدولية التي انطلقت بصالة الاتحاد في بني ياس أكتوبر المنصرم بمشاركة 29 دولة، ودعا إلى استمرار تنظيمها وفق الجدول الزمني المقرر.

وأثنى الدرعي على الجهود المبذولة من كافة اللجان الفنية والتنظيمية، والنجاح الذي حققته استضافة بطولة أبوظبي "جراند سلام"، مؤخرا، والإشادة الواسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والعربية، ورؤساء الوفود المشاركة.

وأكد حرص الاتحاد على مشاركة منتخبات الفئات العمرية في البطولات العربية والآسيوية ضمن الخطة المقررة لتأسيس أجيال من اللاعبين الأبطال، وتمكينهم من المهارات والقدرات التنافسية، كما أشار إلى أهمية تعزيز جاهزية اللاعبين للفعاليات الدولية، مشيدا بمشاركة اللاعب حمدان المازمي لاعب منتخبنا الوطني في أولمبياد "داكار 2026".