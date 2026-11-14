سيف بالجافلة يتوج بكأس الوصل للقدرة لمسافة 101 كيلومتر

دبي في 14 نوفمبر/ وام / توّج الفارس سيف جمعة بالجافلة بلقب كأس الوصل للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلومتر، الذي نظمه نادي دبي للفروسية اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، برعاية شركة امتياز للتطوير العقاري، وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة.

وحقق بالجافلة المركز الأول على صهوة الجواد "إس دبليو جاليفور" لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 3 ساعات و38 دقيقة و53 ثانية، وجاءت الفارسة ميثاء محمد القبيسي في المركز الثاني على صهوة الفرس "بيكنيك بارك بارسيان داون" لإسطبلات زعبيل، بزمن 3 ساعات و39 دقيقة و22 ثانية، فيما حل الفارس سهيل علي الغيلاني ثالثاً على صهوة الجواد "إس دبليو كولماليف" لإسطبلات SS، بزمن 3 ساعات و39 دقيقة و34 ثانية.

وتوّج الفائزين أحمد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، ومسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري، الراعي الرسمي للسباق.

ورُصدت جوائز مالية للفائزين، بلغت 200 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و180 ألف درهم للثاني، و160 ألف درهم للثالث، و50 ألف درهم للرابع، و35 ألف درهم للخامس، و30 ألف درهم لكل من أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر.

وأعرب الفارس سيف بالجافلة عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن المرحلة الأخيرة كانت الأصعب في ظل قوة المنافسة، ومشيداً بأداء الجواد "إس دبليو جاليفور" طوال السباق، والجهود التي بذلها أفراد الإسطبل وروح الفريق الواحد، كما ثمّن دعم القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية وسباقات القدرة.