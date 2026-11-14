انطلاق جولة الظفرة لبطولة السلوقي العربي بمنافسات سرعة 1000 متر

الظفرة في 14 نوفمبر/ وام / انطلقت اليوم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقّاري الإمارات، جولة منطقة الظفرة ضمن منافسات بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026–2027، التي ينظمها نادي صقّاري الإمارات ومركز السلوقي العربي في أبوظبي.

حضر انطلاق البطولة معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقّاري الإمارات، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبمشاركة عدد من ملاك ومربي السلوقي العربي، إلى جانب حضور جماهيري عكس الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة التراثية الأصيلة.

وتضمنت الجولة السباقات التأهيلية لمسافة 1,000 متر، ضمن فئة السرعة، حيث تنافست السلوقي المشاركة في أجواء اتسمت بالقوة والإثارة، وسط متابعة جماهيرية عكست التفاعل المجتمعي مع البطولة وأهدافها الرامية إلى تعزيز حضور هذه الرياضة التراثية.

وتُعد بطولة السلوقي العربي إحدى المبادرات النوعية التي أطلقها نادي صقّاري الإمارات، بهدف توسيع قاعدة المشاركة، واستقطاب المزيد من الملاك والمربين والهواة، وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة هذه الرياضة، إلى جانب تطوير برامج التربية والتدريب والتقييم، وتعزيز البحث العلمي المتخصص في خصائص السلالات العربية وقدراتها البدنية والجينية.

وتتواصل منافسات البطولة ضمن أجندة الموسم الرياضي 2026–2027، عبر محطات تأهيلية ونهائية في منطقتي العين والظفرة، وتشمل أربع فئات للمسافات، هي: السرعة لمسافة 1,000 متر، والمسافة المتوسطة لمسافة 1,500 متر، والتحمل لمسافة 2,000 متر، والقدرة لمسافة 2,500 متر.

وكانت المنافسات التأهيلية للبطولة انطلقت في منطقة العين، بميدان الروضة لسباقات الهجن، يوم 7 نوفمبر الحالي، ضمن فئة السرعة لمسافة 1,000 متر، فيما أُقيمت الجولة التأهيلية في منطقة الظفرة اليوم، على أن يُقام نهائي هذه الفئة في الظفرة يوم 28 نوفمبر، بميدان سباقات الهجن بالظفرة.

وتتواصل أجندة البطولة بإقامة السباقات التأهيلية لمسافة 1,500 متر في العين يوم 5 ديسمبر المقبل، وفي الظفرة يوم 12 ديسمبر، على أن يُقام نهائي هذه الفئة في الظفرة يوم 26 ديسمبر.

كما تشهد منافسات مسافة 2,000 متر جولتين تأهيليتين في العين يوم 9 يناير 2027، والظفرة يوم 16 يناير، فيما يُقام النهائي في العين يوم 6 فبراير 2027.

وتُختتم منافسات الموسم الأول للبطولة بسباق القدرة لمسافة 2,500 متر، المقرر إقامته في منطقة الظفرة يوم 20 مارس 2027.

ويعكس الإقبال على منافسات البطولة والحضور الجماهيري أهمية هذه المبادرة في تعزيز ارتباط المجتمع بموروثه الثقافي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في المحافظة على السلوقي العربي وتطوير رياضاته، بما يضمن استدامة هذا الإرث للأجيال القادمة.

وتؤكد البطولة، من خلال أهدافها وبرامجها، أهمية الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في صون التراث الثقافي غير المادي، وتطوير الرياضات التراثية وفق أسس علمية وتنظيمية متقدمة، بما يحقق التوازن بين المحافظة على الموروث الأصيل ومواكبة متطلبات التطوير والاستدامة.

وتوجّه معالي ماجد علي المنصوري، بالشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة على الدعم المتواصل للموروث الثقافي العريق لدولة الإمارات، كما ثمّن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقّاري الإمارات، ودعمه للبطولة في منطقة الظفرة، وحرص سموه على إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز حضور الرياضات التراثية وتدعم استدامتها، كما أعرب معاليه عن بالغ التقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لرعايته بطولة السلوقي العربي في العين.

كما أعرب معاليه عن شكره وتقديره للجهات المتعاونة مع نادي صقّاري الإمارات في تنظيم البطولة، من شركاء وداعمين.

وأكد أن البعد الاستراتيجي للبطولة يمتد إلى تطوير السلوقي العربي نفسه، من خلال تشجيع تربيته وفق أفضل المعايير، وتطوير آليات التدريب والتقييم، ودعم البحث والتطوير في هذا المجال، مشيراً إلى أن الرؤية تتضمن بناء قاعدة بيانات علمية متخصصة للسلوقي العربي، تشمل دراسة قدراته الجينية والبدنية، وتطوير برامج علمية لتحسين السلالات، بما يدعم جهود المحافظة على السلالات العربية الأصيلة، ويؤسس لمستقبل أكثر استدامة لهذه الرياضة التراثية العريقة.