استئناف حركة الطيران الأمريكي بعد عطل اتصالات علق آلاف الرحلات

واشنطن في 14 نوفمبر/ وام / عادت حركة الطيران في الولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي بعد الاضطرابات التي شهدتها المطارات الأمريكية نتيجة عطل فني في منظومة الاتصالات والملاحة الجوية أدى إلى إلغاء وتعليق للرحلات حسب ما أعلنه شون دافي وزير النقل الأمريكي.

وأوضح الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن أعمال تحديث شبكة اتصالات قديمة تابعة لإدارة الطيران الفيدرالية تسببت على الأرجح في خلل تقني أدى إلى اضطراب حركة الطيران وتعليق آلاف الرحلات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مشيرا إلى أن الخلل وقع أثناء تنفيذ أعمال صيانة روتينية في موقع تابع للإدارة بمنطقة نائية تضمنت استبدال كابلات نحاسية قديمة بأخرى حديثة تعمل بتقنية الألياف الضوئية.

وقال إن جهاز توجيه كان يجري استبداله تسبب في إرسال أكثر من ألف طلب اتصال خلال كل أربع إلى خمس ثوان إلى أجهزة أخرى ضمن شبكة مراقبة الحركة الجوية ما أدى إلى إرباك الاتصالات مع الطائرات والتأثير في بعض بيانات الرادار.

وأضاف أن السلطات سارعت إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتا وعزل مصدر الخلل فور رصده قبل أن تتمكن من إعادة تشغيل الأنظمة واستئناف حركة الطيران في وقت لاحق من اليوم ذاته.

وقال إن التحقيقات مستمرة لتحديد ما إذا كان الخلل ناتجا عن خطأ أثناء أعمال الصيانة أو عطل في المعدات المستخدمة مشيرا إلى أن الوزارة تستبعد تعرض الشبكة لهجوم إلكتروني أو استهداف من دولة أجنبية.

وأكد أن الأنظمة عادت إلى العمل بعد عزل الموقع المتسبب بالخلل مشددا على أن سلامة المسافرين تبقى الاعتبار الأول في جميع القرارات المتعلقة بحركة الطيران.

-خلا-.