"توريست" يفوز بالشوط الرئيسي في الحفل الثاني لمضمار جبل علي

دبي في 14 نوفمبر/ وام / فاز الجواد "توريست" بلقب الشوط الرئيسي "جائزة سلسلة جبل علي للسرعة" لمسافة 1000 متر، ضمن الحفل الثاني من الموسم الجديد لسباقات مضمار جبل علي، الذي أقيم اليوم، وشهد إقامة 7 أشواط بمشاركة 68 جواداً، وبجوائز إجمالية بلغت 572 ألف درهم.

حضر الحفل وتوّج الفائزين سعادة المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباقات الخيل، ومحمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي.

وحقق "توريست"، المملوك لمحمد خليفة البسطي، بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوبس، الفوز بالشوط الرابع البالغ جوائزه 100 ألف درهم، بعدما قطع المسافة في زمن قدره 59.57 ثانية، متقدماً بفارق طولين وربع الطول على الجواد "أشوان"، المملوك للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس راي داوسون.

وحققت جياد فريق "إيه أر إم للسباقات" ثلاثية الفوز "هاتريك"، بإشراف المدرب إيد كريسفورد وقيادة الفارس أوشين مورفي، عبر الجواد "ملزوم" الفائز بالشوط الثاني "جائزة الشعفار للاستثمار" لمسافة 1200 متر، والمهر "مؤيد" الذي أحرز لقب الشوط الثالث المخصص للخيول المبتدئة من عمر السنتين، والجواد "سليط" الفائز بالشوط السابع والأخير "كأس المشرق لخدمات الري" لمسافة 1600 متر.

واستهل الجواد "ونيس"، المملوك لـ"إيه إل بتلر وذا ميدان تن"، بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس جيمي باول، نتائج الحفل بالفوز بالشوط الأول "العوير هانديكاب ستيكس" لمسافة 1400 متر، والبالغة جوائزه 90 ألف درهم.

وفاز الجواد "رن وذا إت"، المملوك لحمدان الحربي، بإشراف المدرب خليفة المري وقيادة الفارس ساندرو بايفا، بلقب الشوط الخامس "جائزة منعطف تبوك" لمسافة 1950 متراً، فيما حصد الجواد "فياض"، المملوك لعلي حداد، بإشراف المدرب قيس عبود وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا، لقب الشوط السادس "كأس مضمار جبل علي" لمسافة 1600 متر.