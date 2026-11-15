تدشين سفينة استطلاع غير مأهولة في كوريا الجنوبية لدخول سوق الدفاع الأمريكي

سيئول في 15 نوفمبر / وام / شهدت كوريا الجنوبية إطلاق سفينة سطحية ذاتية القيادة تزن 600 طن، أعلنت عنها اليوم الأحد شركة "إتش دي هيونداي" لبناء السفن، وطورتها بالتعاون مع شركة الصناعات الدفاعية الأمريكية "أندوريل إندستريز".

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء أن السفينة دشنت الخميس الماضي في حوض بناء السفن بمدينة أولسان، وزودت بنظام "VAone" ومنصة "Lattice" للملاحة الذاتية، لتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية البحرية دون طاقم.

وتعتزم "إتش دي هيونداي" اختبار السفينة قبالة أولسان وفي الولايات المتحدة مطلع العام المقبل، لدخول سوق البحرية الأمريكية الساعية لامتلاك أسطول يجمع المركبات المأهولة وغير المأهولة وشراء 30 مركبة متوسطة، عقب عرض الشركتين سفينة اختبار بكاليفورنيا الشهر الماضي.

-خلا-