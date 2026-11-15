سوق إدارة النفايات الخليجي يتجه لتجاوز 104.06 مليار دولار بحلول 2031

مسقط في 15 نوفمبر / وام / أظهر التقرير الإحصائي الخليجي تحول قطاع إدارة النفايات بالمنطقة من خدمات بلدية إلى سوق استثماري واعد يقدر بـ 68.3 مليار دولار أمريكي في 2025، مع توقع تجاوزه 104.06 مليار دولار بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.29% خلال الفترة (2025–2031).

وبلغ إجمالي النفايات المجمعة بدول مجلس التعاون 283.5 مليون طن متري في 2024 بزيادة سنوية 20.4% عن 2023، عولج منها 69.0 مليون طن بنمو 6.2% مع توسع بنية المعالجة والتدوير واستعادة الموارد وجاذبية الشراكات مع القطاع الخاص في النفايات الصناعية والطبية الخطرة وتدوير المواد واسترجاع المعادن والمركبات المعدنية وتكرير الزيوت المستعملة. وشكلت النفايات غير الخطرة 97.1% من المجمعة مقابل 2.9% للخطرة، التي مثلت 11.7% من الكميات المعالجة بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن عام 2023 (المسجل 9.9% مقابل 88.3% لغير الخطرة)، وتوزعت معالجتها بين الأساليب الحديثة كالمعالجة الفيزيائية والكيميائية وإعادة البيع والاستخدام (61.1%)، والتدوير (21.6%)، والدفن الصحي البيئي (15.5%)، والحرق (1.9%).

ورصد التقرير ريادة المنطقة في إدارة النفايات الصلبة؛ متضمنا تحقيق أربع دول خليجية هي دولة الإمارات وقطر وعمان والكويت المرتبة الأولى عالميا بالدرجة الكاملة (100 من 100) في مؤشر إدارتها المستدامة ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي لجامعة "ييل"، فيما سجلت البحرين 98.51 والسعودية 92.27 من أصل 180 دولة، إلى جانب تصدر الإمارات خليجيا جمع النفايات الزراعية بواقع 2.4 مليون طن تلتها الكويت بـ 0.6 مليون طن، وسط نمو تراكمي للقطاع بلغ 79.9% بين عامي 2017 و2024 ووصول الناتج المحلي الزراعي إلى 39.9 مليار دولار. وبلغت النفايات البلدية المجمعة 48.8 مليون طن متري في 2024 بنمو تراكمي 5% للفترة ذاتها، مثلت نفايات الأسر أكثر من 45% منها والعضوية ما يفوق 30% (بين 30.6% و47.0%)، وجرى التخلص أو التدوير لـ 57.8 مليون طن من النفايات البلدية الصلبة، شملت طمر 52.1 مليون طن بيئياً وتدوير 5.7 مليون طن بالكامل.

وسجلت نفايات البناء والهدم المجمعة أعلى نمو سنوي بنسبة 26.5% لتصل إلى 226.6 مليون طن متري في 2024، مقارنة بـ 179.1 مليون طن في 2023، و136.7 مليون طن في 2022، و109.9 مليون طن في 2021، تزامنا مع نمو الناتج المحلي للتشييد والبناء 43.6% من 130.7 مليار دولار عام 2021 إلى 187.8 مليار دولار في 2024، وارتفاع عمالته 42.4% من 3.3 مليون إلى 4.7 مليون عامل، واعتماد هيئة التقييس الخليجية عام 2025 المعيار الخليجي للمباني المستدامة المطور من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لتقييم الأداء البيئي للمباني والبنية الأساسية.

وفي القطاع الصناعي، نما إنتاج النفايات الخطرة 19.5% إلى 6.4 مليون طن متري في 2024 (77.6% من إجمالي الخطرة المنتجة) وزاد المجمع منها 17.6% عن 2023، مواكبا صعود الناتج المحلي الصناعي من 885.4 مليار دولار في 2021 إلى 1.256 تريليون دولار وعمالته من 5 ملايين إلى 7.5 مليون عامل، وتضم دول المجلس وفق اتفاقية "بازل" 28 مرفقا لتدويرها واستصلاح المعادن والمركبات المعدنية بمتوسط نمو سنوي 20.1%، و43 مرفقا معتمدا لتكرير الزيوت المستعملة واستخدامها بمتوسط تغير سنوي 25.2% خلال الفترة (2019–2024).

وبلغ إنتاج النفايات الطبية الخطرة 134.6 ألف طن متري في 2024 (1.6% من إجمالي الخطرة المنتجة) بارتفاع سنوي 14.3% وزيادة المجمع منها 14.6% عن 2023، بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الصحي من 63.1 مليار دولار عام 2019 إلى 83.9 مليار دولار في 2024، وزيادة المستشفيات 10.6% من 812 إلى 898 مستشفى، والكوادر الصحية من 755 ألفا إلى 1.054 مليون عامل، وتضم المنطقة 27 موقعا لحرقها بطاقة تصميمية تبلغ 176.1 ألف طن متري نمت 67.1% بين عامي 2019 و2024، وفق النظام الخليجي الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة ولائحته التنفيذية المنظمين لـ 8 أنواع رئيسية عبر 23 مادة تنظيمية.

والتزاما بالمعاهدات الدولية واتفاقية "بازل"، صدرت دول المجلس 0.8 مليون طن متري من النفايات الخطرة في 2024، خصص 72.6% منها للتدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية و9.8% لتدوير المواد غير العضوية الأخرى أو استخلاصها، بينما ارتفع العدد التراكمي للتقارير الوطنية المقدمة لأمانة الاتفاقية إلى 92 تقريرا مقابل 87 تقريرا في 2023 تأكيدا لنزاهة الحوكمة البيئية والشفافية الإحصائية.

-خلا-