الاتحاد الدولي للجوجيتسو: الاحتفالات بمرور 40 عاما على تأسيس الاتحاد تنطلق من أبوظبي في 2027

أبوظبي في 15 نوفمبر / وام / أكد خواكيم ثومفارت، المدير العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو، استضافة أبوظبي بطولة العالم عام 2027، بالتزامن مع تنظيم مؤتمر دولي واحتفالات خاصة بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد.

وأوضح ثومفارت، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش كونغرس الاتحاد الدولي الذي عقد أمس في فندق باب القصر بأبوظبي، أن عام 2027 يشكل محطة تاريخية تستحق الاحتفاء؛ إذ يصادف مرور 40 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي عام 1987، و50 عاما على انطلاق الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو.

وأضاف أن الاتحاد يعتزم استثمار هذه المناسبة لإطلاق حزمة واسعة من المبادرات والبرامج المجتمعية والتعليمية ضمن حدث عالمي متكامل يجمع أسرة الجوجيتسو الدولية في أبوظبي لتبادل الخبرات وترسيخ القيم الإيجابية وخدمة المجتمعات، وتشمل مبادرة "الرياضة للجميع"، وبرامج "حراس الفتيات"، والتوعية بأساليب الحماية الذاتية للنساء والفتيات، وبرامج موجهة للأطفال، ومبادرات للاستدامة، وأخرى متخصصة في تأهيل المدربين.

ونوه بأن احتضان أبوظبي لأعمال الكونغرس والفعاليات العالمية الكبرى يأتي امتدادا لمكانتها في تطوير الجوجيتسو عالميا بوصفها "عاصمة الجوجيتسو" العالمية والبيت الجامع والمركز الحقيقي النابض لهذه الرياضة، معربا عن سعادته بوجوده فيها ومواصلة العمل مع أسرة اللعبة الدولية لتحقيق مزيد من الإنجازات.

وبين المدير العام للاتحاد الدولي أن إجماع أعضاء الكونغرس على جميع القرارات المطروحة، واعتماد التقرير المالي وقرارات مجلس الإدارة، يعكسان وحدة الاتحاد واستقراره المؤسسي والإداري والمالي، ويؤكدان سلامة نهجه خلال عام 2025 ومطلع 2026، ما يعزز الثقة بخططه المستقبلية ويمنحه زخماً لتنفيذ برامجه وتوسيع أنشطته في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى مواصلة الاتحاد تعزيز حضوره داخل المنظومة الرياضية الدولية واستكمال خطوات الانضمام إلى الأسرة الأولمبية، مؤكدا أن هذا المسار يشهد تقدما تدريجيا وثابتا رغم حاجته إلى الوقت والعمل المتواصل.

ولفت ثومفارت إلى استعراض الكونغرس تقارير الاتحادات القارية التي أظهرت تنامي أنشطة الجوجيتسو عالميا؛ في ظل مواصلة آسيا تحقيق إنجازات متميزة، ونشاط أوروبا المتواصل، وتطوير دول الأمريكتين لبرامجها، والجهود الكبيرة التي تبذلها أفريقيا لتعزيز انتشار اللعبة.