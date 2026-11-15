الأردن يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة

عمان في 15 نوفمبر / وام / أحبطت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فجر اليوم، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة رصدت متجهة نحو أراضي المملكة.

وأسقطت وحدات حرس الحدود بالمنطقة العسكرية الشرقية، ضمن منطقة مسؤوليتها، البالونات داخل الأراضي الأردنية وضبطت حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وأحالت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مواصلة واجبها الوطني بكفاءة واقتدار في التصدي بحزم لجميع محاولات التسلل والتهريب مهما تعددت أساليبها وتطورت وسائلها، حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وصونا لسيادتها وسلامة مواطنيها.

-خلا-