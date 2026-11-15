"الاتحادية للضرائب" تحصل على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية والرشاقة المؤسسية

دبي في 15 نوفمبر / وام / حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية والرشاقة المؤسسية - المستوى الذهبي الريادي، شاملا معايير التحول بالذكاء الاصطناعي من الفئة الذهبية، والمقدمة من مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية "TIBAI"، لتكون أول جهة حكومية في القطاع الضريبي تنال هذه الشهادة.

ويعكس الاعتماد مرونة الهيئة وقدراتها في استشراف المستقبل وإدارة التحولات، إثر استيفاء جميع قطاعاتها وإداراتها متطلبات الإطارين الاستراتيجي والتشغيلي بنجاح، وتحقيق نتائج متقدمة وفق ما أعلنته "TIBAI" ضمن النموذج العالمي الأول والوحيد المعتمد في هذا المجال، والذي يضم 61 معياراً و1500 نقطة تقييم تغطي الجاهزية للمستقبل، وبناء القدرات الديناميكية والثقافة المؤسسية الرشيقة، والتكنولوجيا والتحول الرشيق بالذكاء الاصطناعي.

وأكد سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن هذا الإنجاز يمثل محطة بارزة تجسد التزام الهيئة بنهج مؤسسي متكامل يستشرف المتغيرات ويدير التحولات بكفاءة لدعم الأداء وفق رؤية إستراتيجية واضحة، ويرسخ ثقافة العمل الاستباقية وتكامل الأطر الإستراتيجية والتشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية مواكبةً لتطلعات الدولة.

وأوضح جاسم الزرعوني، مدير إدارة الإستراتيجية والرئيس التنفيذي للابتكار، أن الاعتماد يعكس نضج منظومة الهيئة لتعزيز جاهزيتها المستقبلية عبر تكامل التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وإدارة المخاطر واستشراف المستقبل، ومواءمة سياساتها وعملياتها وأنظمتها التشغيلية وفق منهجية مؤسسية متكاملة.