دولة الإمارات تشارك في أعمال القمة الفرنكوفونية العشرين في كمبوديا

بنوم بيه في 15 نوفمبر / وام / تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، في أعمال القمة الفرنكوفونية العشرين، التي تستضيفها مدينة بنوم بيه في مملكة كمبوديا يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، تحت شعار "الاستثمار في السلام من أجل تنمية مشتركة واستقرار مستدام"، بمشاركة قادة الدول والحكومات وممثلي الدول الأعضاء والمراقبين في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في إطار حرصها على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الدول الفرنكوفونية، وتأكيد التزامها بدعم العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يسهم في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتضامن بين الدول والشعوب.

وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تبحث سبل تعزيز التعاون، ودعم الجهود الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

وتنسجم مشاركة دولة الإمارات بصفتها عضوا مشاركا في المنظمة الدولية الفرنكوفونية، مع الثوابت الراسخة لسياستها الخارجية، القائمة على تعزيز الحوار والوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ودعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وتؤكد هذه المشاركة حرص دولة الإمارات على مواصلة دورها الإيجابي والبنّاء في المحافل الدولية، وتعزيز الشراكات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للجميع.

وضم وفد الدولة كلاً من سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، سفير دولة الإمارات لدى المنظمة الدولية الفرنكوفونية، وسعادة عبيد سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى مملكة تايلاند والسفير غير المقيم لدى مملكة كمبوديا.