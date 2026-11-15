سلطان بن طحنون: التسامح قوة تصون تماسك المجتمع

أبوظبي في 15 نوفمبر / وام / أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن"، أن التسامح يُمثّل أحد المقوّمات الجوهرية لقوة المجتمعات وقدرتها على التقدم، وأن قيمته الحقيقية تتجلّى في تحويل التنوع إلى مصدر للتكامل.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، إن المجتمعات لا تُقاس بمدى تشابه أفرادها، بل بقدرتها على توحيد طاقاتهم وصون كرامتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للإسهام في مسيرة التنمية، بما يُعزّز الثقة المتبادلة ويحصّن النسيج المجتمعي في مواجهة التحدّيات.

وأكد معاليه أن التسامح في دولة الإمارات ليس قيمة منفصلة عن مسيرة الاتحاد، بل هو جزء من الرؤية التي قامت عليها الدولة، والتي جعلت من احترام الإنسان والتعايش والتعاون مرتكزات أساسية في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية أثبتت أن قوة الوطن لا تقوم على تنوع خبراته وثقافاته فحسب، بل على قدرته على توحيد هذه الطاقات ضمن منظومة من القيم والمصالح المشتركة.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان: من هذا المنطلق، فإن ترسيخ التسامح يتطلب أن نترجمه إلى سلوك مؤسسي ومجتمعي، يقوم على احترام الحقوق، والإنصاف في التعامل، والإصغاء إلى الآخرين، ورفض كل ما من شأنه أن ينتقص من كرامة الإنسان أو يعزل أي فرد عن محيطه.

وأضاف معاليه أن مسؤولية ترسيخ هذه الثقافة لا تتوقف عند المؤسسات، بل تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة ومكان العمل وسائر فضاءات المجتمع، مؤكدا أهمية تنشئة أجيال تدرك أن الاختلاف لا ينتقص من وحدة المجتمع، وأن التعاون والاحترام المتبادل هما أساس الاستقرار والازدهار.

وشدد معاليه، في ختام تصريحه، على أن الوطن الأكثر قوة هو الذي يجد في تنوع أبنائه ومقيميه مصدر ثراء، وفي احترامهم المتبادل أساسا لوحدتهم، وفي تعاونهم قوة تدفع مسيرته إلى الأمام.