"أنور قرقاش الدبلوماسية": التسامح ضرورة إستراتيجية وممارسة دبلوماسية فاعلة لتعزيز السلام الدولي

أبوظبي في 15 نوفمبر / وام / أكدت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، أن التسامح بات ضرورة إستراتيجية وممارسة دبلوماسية فاعلة لتعزيز الاستقرار والسلام الدوليين، وترسيخ الحوار جسرا للتواصل والتفاهم بين الشعوب.

وقال سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، إن التسامح، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي وتصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع فجوات الثقة بين الدول، لم يعد مجرد قيمة إنسانية، بل أصبح ضرورة إستراتيجية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز فرص السلام.

وأشار إلى أن اليوم الدولي للتسامح يمثّل فرصة للتأكيد على أن قوة الدبلوماسية تكمن في قدرتها على استيعاب الاختلافات، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى في أشد الظروف تعقيدا، مبينا أن بناء الثقة وتعزيز التعاون الدولي لا يتطلبان تطابق المواقف والمصالح، بل إرادة سياسية تعترف بالتنوع وتحترم التباينات، وتضع الحوار والمسؤولية المشتركة في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق أمن دولي أكثر استقراراً وسلاماً.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية، أن اليوم الدولي للتسامح يجسّد إحدى القيم الإنسانية الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وجعلتها نهجاً ثابتاً في مسيرتها التنموية وعلاقاتها مع دول العالم؛ حيث قدّمت الإمارات نموذجاً في التعايش واحترام التنوع الثقافي والديني، ونجحت في ترسيخ التسامح بوصفه ركيزةً أساسيةً في سياستها الخارجية، من خلال تبنّي الحوار ومدّ جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب والثقافات.

وأضاف الظاهري أن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تؤمن، انطلاقاً من هذا النهج، بأن التسامح ليس مجرد قيمة إنسانية، بل هو ممارسة دبلوماسية فاعلة تسهم في تقريب وجهات النظر، واحتواء الخلافات، وتعزيز فرص التعاون والسلام والاستقرار.

وتواصل دولة الإمارات، منذ إعلان عام 2019 "عاماً للتسامح"، ترسيخ ثقافة التعايش واحترام التنوع الثقافي والديني، ومدّ جسور التواصل والحوار بين الشعوب، انطلاقاً من إيمانها بأن الاختلاف مصدرٌ للتكامل والإثراء لا سببٌ للانقسام، وفي عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات تبرز دبلوماسية التسامح بوصفها نهجاً يعزز الحوار والتعاون، ويؤكد أن بناء السلام يبدأ باحترام الآخر والإيمان بقوة التفاهم.