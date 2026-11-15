"الأرشيف والمكتبة الوطنية" يؤكد أهمية الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 15 نوفمبر / وام / أكد الدكتور حمد عبدالله المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف لشؤون البرامج، أن النماذج اللغوية الكبيرة تمثل نقلة نوعية لتطوير العمل الحكومي وإنتاج المعرفة، مشددا على ضرورة وضع أطر أخلاقية تضمن موثوقية تقنيات الذكاء الاصطناعي واستدامتها.

وأوضح المطيري، في ختام مؤتمر "تطبيق النماذج اللغوية الكبيرة في القطاع العام" الذي نظمه الأرشيف بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي على مدى ثلاثة أيام، أن هذه التقنيات تفتح آفاقا واسعة لفهم اللغة البشرية وتحليلها وتوليدها في الكتابة والترجمة وإدارة المعرفة، بما يعزز دور الأرشيف الممتد من حفظ الوثائق التاريخية إلى إنتاج المعرفة وترسيخ الهوية الوطنية وتيسير الوصول للمعلومات الأصيلة والموثوقة، معربا عن تطلعه لمواصلة التعاون مع الجامعة عبر المؤتمر الدولي للأرشيف الرقمي المقرر عقده في يناير 2027.

وناقش المؤتمر، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كفاءة الخدمات والحوكمة الأخلاقية والاستدامة؛ حيث استعرض محمد عادل العش، من الأرشيف والمكتبة الوطنية، الأنظمة الذكية المطورة لأتمتة العمليات الأرشيفية وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، شاملة تقنيات استخراج النصوص، ومنصة "الذاكرة" الذكية، وأنظمة البحث البصري للتعرف إلى الشخصيات والمباني والمركبات والمعالم خلال ثوانٍ.

وتناول رشيد الطيب حمداش، من الأرشيف والمكتبة الوطنية، في ورقة بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل الأرشفة الجينية"، آفاق توظيف جزيئات الحمض النووي لتخزين كميات هائلة من البيانات طويلاً في مساحات صغيرة جدا، وإسهام الذكاء الاصطناعي في دقة ترميزها واستعادتها وخفض استهلاك الطاقة رغم تحديات التكلفة وسرعة الاسترجاع والتعقيد التقني، فيما بحثت الجلسة الثانية دور النماذج اللغوية الكبيرة في صون التراث الثقافي وترسيخ هوية المجتمعات للأجيال القادمة، وجهود الأرشيف في حفظ الذاكرة الثقافية وإتاحة مصادرها للباحثين والجمهور.