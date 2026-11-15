شرطة عجمان تدعم جهود حماية الأرواح في اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق

عجمان في 15 نوفمبر / وام / تشارك القيادة العامة لشرطة عجمان في إحياء اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق تأكيدا لالتزامها بدعم جهود حماية الأرواح وتعزيز السلامة المرورية، والتضامن مع المصابين وأسر الضحايا، وترسيخ المسؤولية المشتركة في الوقاية من الحوادث والحد من آثارها الإنسانية والاجتماعية.

وأكد العقيد راشد حميد بن هندي، مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، أن حماية الأرواح تمثل أولوية في منظومة العمل المروري بشرطة عجمان، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تجدد الدعوة إلى تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية للحد من الحوادث، وتحويل الوعي بمخاطر الطريق إلى سلوك يومي يحفظ سلامة مستخدميه.

وأوضح أن شرطة عجمان تواصل دعم هذه الجهود من خلال تكامل برامج التوعية والرقابة المرورية والشراكة مع مختلف الجهات، بما يسهم في الحد من الممارسات الخطرة، وتعزيز الالتزام بقواعد السير والمرور، ودعم مستهدفات وزارة الداخلية في خفض وفيات الحوادث المرورية وتحسين جودة الحياة.

وأضاف أن آثار الحوادث تتجاوز موقع وقوعها، لتترك تبعات عميقة في حياة المصابين وأسر الضحايا، مؤكدا أن استذكارهم يحفّز على تعزيز العمل الوقائي وترسيخ ثقافة القيادة المسؤولة، باعتبارها التزاماً أخلاقياً ومجتمعياً يصون حق الجميع في الوصول الآمن.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات السائقين إلى الإسهام في حماية الأرواح عبر الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية، وتجنّب الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، واستخدام حزام الأمان، واحترام أولوية المشاة، مؤكداً أن كل سلوك آمن على الطريق يسهم في حماية إنسان وتجنيب أسرة ألم الفقد

يذكر أن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق هو حدث عالمي تتبناه الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية يُقام في الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام والذي صادف 15 نوفمبر هذا العام، ويستهدف تكريم وتذكر ملايين الأشخاص الذين فقدوا حياتهم أو تعرضوا لإصابات بالغة في حوادث المرور على مستوى العالم.