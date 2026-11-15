"كلمات" تطلق 10 كتب "برايل" في "الشارقة للكتاب 2026"

الشارقة في 15 نوفمبر / وام / أطلقت "مؤسسة كلمات" 10 كتب قصصية جديدة بطريقة "برايل" للأطفال المكفوفين وضعاف البصر من إصدارات ست دور نشر، احتفاء بمرور عشر سنوات على دعمها حق الأطفال في القراءة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.

وتستهدف المجموعة، المعدة بالشراكة مع "هيئة زايد لأصحاب الهمم" ضمن مبادرة "أرى" لتنويع القصص وتجاوز التحديات اللوجستية لمطبوعات "برايل"، الفئات العمرية من ثلاث سنوات إلى ما فوق تسع سنوات، بواقع خمسة عناوين من "مجموعة كلمات" وخمسة أخرى من دور "التفرد" و"ربيع" و"الهدهد" و"واو" و"ثقافة".

وأكدت آمنة المازمي، مديرة "مؤسسة كلمات"، أن الإصدارات العشرة تمنح الأطفال فرصة اختيار قصصهم وبناء ثقتهم بالقراءة باستقلالية، مجددة التزام المؤسسة بإزالة عوائق الوصول إلى الكتب وترسيخ النشر الميسّر ممارسة معتادة.

وشهد جناح المؤسسة بالمعرض تنظيم ورش لسرد القصص والأعمال اليدوية قدمها الحكواتي هيثم شكري، شملت جلسات للمكفوفين وضعاف البصر وأخرى دامجة مع أقرانهم المبصرين وأنشطة لتوعية الأسر، إلى جانب تكريم ثلاثة قراء من طلبة "المدرسة الأهلية الخيرية الخاصة" بالشارقة لتميزهم في حملة القراءة الصيفية "حكايات تجمعنا"، وعرض منتجات فنية بالتعاون مع الفنان "إل سيد" يعود ريعها بالكامل لدعم مبادرة "تبنَّ مكتبة".

وعلى الصعيد المهني، شاركت المؤسسة في جلستين نظمتهما "جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ" حول النشر الميسّر؛ استعرضت الأولى في "مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين" تجربة دولة الإمارات في تطبيق "معاهدة مراكش" والتعاون مع "اتحاد الكتب الميسّرة" التابع لمنظمة "الويبو" لمراعاة متطلبات الإتاحة مبكراً وزيادة المحتوى العربي الميسّر، فيما عرّفت الطاولة المستديرة بالمعرض بخدمة الكتب العالمية للاتحاد وتضمنت عرضاً عملياً لأداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحويل المحتوى إلى صيغ ميسّرة.

يشار إلى أن سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أسست "مؤسسة كلمات" في الشارقة عام 2016 وتتولى رئاستها، لإتاحة مصادر المعرفة والكتب العربية للأطفال النازحين والذين يواجهون ظروفا صعبة وذوي الإعاقة البصرية وحفظ صلتهم بلغتهم وثقافتهم عبر مبادرتي "أرى" و"تبنَّ مكتبة"، حيث وزعت المبادرة الثانية وفق أرقام أكتوبر 2026 ما مجموعه 240 مكتبة متنقلة وأكثر من 30 ألف كتاب بصيغ ميسّرة، استفاد منها أكثر من 170 ألف طفل في 36 دولة.