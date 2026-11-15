"استشاري الشارقة" يناقش في جلسته المقبلة سياسة دائرة شؤون البلديات

الشارقة في 15 نوفمبر / وام / يناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته المقبلة، سياسة دائرة شؤون البلديات ومشروعاتها الحالية والمستقبلية وخططها بالتعاون مع بلديات الإمارة التسع، لتحقيق الريادة المستدامة في عمران الشارقة وتطوير الخدمات العامة.

وتستهدف الجلسة استعراض جهود الدائرة بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ هوية عمرانية متوازنة وتوفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب التطور الحضري والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مدن الإمارة.

وفي إطار الاستعداد للمناقشة العامة ضمن اختصاصات المجلس البرلمانية لمتابعة أداء الجهات الحكومية وبرامجها، أكدت المهندسة جميلة الفندي الشامسي، رئيسة لجنة المرافق العامة، خلال ترؤسها اجتماعا موسعا بمقر المجلس بحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس، الحرص على الإحاطة بجوانب عمل الدائرة وتعزيز كفاءة الأداء البلدي والخدمات المقدمة، وأهمية طرح الأسئلة والاستفسارات التي تعكس احتياجات المواطنين والمقيمين وتتناول الأولويات التنموية والخدمية للإمارة.

وجرى خلال الاجتماع صياغة الاستفسارات الموجهة إلى الدائرة واستعراض محاور اختصاصاتها وأدوارها التنظيمية والإشرافية ومنجزاتها وتوجهاتها المستقبلية، وبحث خططها في التنسيق والإشراف على مشاريع البلديات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وجودة المرافق العامة، ومواكبة التوسع العمراني والنمو السكاني، وتحسين البيئة الحضرية وترسيخ معايير الاستدامة، إلى جانب متابعة أداء المجالس البلدية وبلديات الشارقة والذيد والحمرية ومليحة والمدام والبطائح وكلباء وخورفكان ودبا الحصن.