بلدية دبا الحصن تعزز الابتكار وتطور خدماتها المستقبلية للجمهور

الشارقة في 15 نوفمبر/ وام / بحثت بلدية دبا الحصن آليات تصفير البيروقراطية وتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي وتعزيز الكفاءة المؤسسية والجاهزية للمستقبل، تمهيدا لتحويلها إلى خطط عمل ومشاريع تطبيقية ومبادرات جديدة تُنفذ وفق خطة زمنية محددة للارتقاء بالخدمات البلدية.

وأكد طالب اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، خلال جلسة نقاشية عقدتها البلدية ضمن الفعاليات المصاحبة لشهر الابتكار تحت عنوان "معا نتشارك الأفكار، ونبتكر الحلول، ونصنع التغيير نحو مستقبل أفضل"، الحرص على ترجمة رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع المتعامل في مقدمة أولوياتها، وتطوير بيئة العمل البلدي وفق أعلى معايير الريادة والتميز لتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى العمل بروح الفريق الواحد لاستثمار الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى واقع ملموس يرفع كفاءة الخدمات ويسرّع تقديمها ويعزز جودة الحياة ويضمن استمرارية التطور المؤسسي.

وناقشت الجلسة، في إطار ترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستمر في العمل الحكومي، حصر ومراجعة الإجراءات والمستندات الحالية لبحث إلغائها أو دمجها بما يبسط رحلة المتعامل ويختصر وقت الخدمة ويرفع كفاءة المعاملات، إلى جانب توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي أداة إستراتيجية لتقديم خدمات استباقية وتسريع معالجة البلاغات والشكاوى ودعم المهام اليومية للكوادر وتقليل زمن الإنجاز لرفع الإنتاجية، فضلا عن تعزيز كفاءة استخدام الأصول والموارد البلدية واقتراح مبادرات ترفع الجاهزية لحالات الطوارئ والأمطار وتضمن استمرارية الخدمات بكفاءة في مختلف الظروف.