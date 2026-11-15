اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يثري مهرجان العين للكتاب بـ 351 عنوانا أدبيا وفكريا

أبوظبي في 15 نوفمبر / وام / يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بجناح يضم 351 إصداراً أدبياً متنوعاً في مهرجان العين للكتاب 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار "واحة الحكايات" خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري في "العين سكوير – استاد هزاع بن زايد".

وأكدت شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، مديرة فرع أبوظبي، أن المشاركة تأتي التزاماً بدعم الحركة الأدبية والثقافية في الدولة وتعزيز حضور الكاتب الإماراتي وإنتاجه الإبداعي في المحافل الثقافية، معربة عن الاعتزاز بتقديم 351 إصداراً تعكس تنوع التجارب الفكرية والأدبية وتثري المكتبة الإماراتية والعربية وتتيح النتاج الأدبي لمختلف شرائح المجتمع.

وأوضحت الجابري أن شعار "واحة الحكايات" يحمل دلالات ثقافية وإنسانية عميقة تستحضر إرث مدينة العين الحضاري والتاريخي وقصصها الموثقة لذاكرة المكان والإنسان، بوصف الحكاية امتداداً للهوية الثقافية ووسيلة لحفظ الموروث والذاكرة الوطنية ونقل القيم والتجارب بين الأجيال، مشيرة إلى حرص الاتحاد على الإسهام في المبادرات المعززة للعلاقة بين الكاتب والقارئ وفتح آفاق تفاعل الأجيال الجديدة مع الأدب والإبداع.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لحضور الاتحاد الفاعل في المهرجان، الذي يُعد أبرز التظاهرات الثقافية في مدينة العين ومنصة تجمع الكتّاب والمثقفين والناشرين والقرّاء لتعزيز مكانة الكتاب، وتأكيداً لمواصلة رسالته في رعاية الإبداع الأدبي ودعم الكفاءات والمواهب الوطنية ومد جسور التواصل مع الجمهور، انسجاماً مع التوجهات الوطنية لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للثقافة والمعرفة والإنتاج الفكري.