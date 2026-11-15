دراسة: 88 % من المستهلكين في النمسا يرشدون نفقاتهم جراء التضخم وتكاليف المعيشة

فيينا في 15 نوفمبر / وام / كشفت دراسة اقتصادية حديثة بعنوان "التجارة بالأرقام 2026"، أعدت بالتعاون مع الاتحاد النمساوي للتجارة، عن حرص 88 % من المستهلكين في النمسا على ترشيد نفقاتهم والحد من مشترياتهم، في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف السكن والتضخم.

وتوقعت الدراسة ألا يتجاوز نمو الإنفاق الاستهلاكي للأسر في قطاع التجزئة نسبة 0.3% خلال عام 2026، مؤكدة انعكاس سلوك المستهلكين سلبا على حركة التجارة الداخلية وإضعاف فرص تعافي الاستهلاك المحلي؛ إذ أظهرت المخرجات اتباع 46 % من النمساويين سياسة تقشف شبه دائمة في مشترياتهم، ولجوء 42 % إلى تقليص الإنفاق من حين إلى آخر، مقابل 12 % فقط لا يتبعون إجراءات لتوفير النفقات.