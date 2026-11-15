مركز دبي للشركات العائلية يناقش الجاهزية للتعاقب القيادي

دبي في 15 نوفمبر/ وام / أكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، التزام الغرف بدعم الشركات العائلية لتطوير منظومات حوكمة فعّالة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستباقي للتعاقب القيادي وتمكين الأجيال القادمة من تولي المسؤوليات القيادية، بما يعزز مرونتها المؤسسية وتنافسيتها ومواكبتها للمتغيرات واستدامة أعمالها على المدى الطويل.

وأوضح الجروان، بمناسبة تنظيم مركز دبي للشركات العائلية العامل تحت مظلة غرف دبي أحدث ندوات "سلسلة الحوكمة"، أن الشركات العائلية تشكل ركيزة أساسية في منظومة الأعمال بدبي، ما يمنح جاهزيتها للتعاقب القيادي أهمية محورية لضمان استمرارية نجاحاتها وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

وركزت الندوة التي حملت عنوان "الجاهزية والتخطيط للتعاقب القيادي: بناء المرونة المؤسسية في الشركات العائلية" بحضور 30 مشاركا، على الانتقال من الخطط الرسمية والأطر النظرية لتعاقب الأجيال إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة تضمن الجاهزية للتحولات القيادية المفاجئة والمتغيرات غير المتوقعة ومواصلة الأعمال بكفاءة ونمو مستدام عبر الأجيال.

واستعرض الدكتور ويليام ج. روثويل، رئيس شركة "روثويل الدولية" والخبير العالمي في التخطيط للتعاقب القيادي، والدكتور ناصر الهاملي، شريك إداري لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشريك المؤسس للشركة، أبرز الممارسات العملية في الحوكمة المؤسسية الفعالة ونقل المعرفة وإعداد القيادات المستقبلية، إلى جانب رؤى مستمدة من بحث دكتوراه للدكتور الهاملي تناول "مجموعة القرق" بوصفها شركة عائلية رائدة في دولة الإمارات يمتد إرثها على مدى 60 عاما ومثّلها عبد الرحمن الشيباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصلب في المجموعة، فيما تضمنت الندوة محاكاة تفاعلية لاختبار جاهزية الشركات لسيناريوهات وتحديات انتقال القيادة غير المتوقعة والتعرف إلى أدوات عملية تعزز استمرارية الأعمال وتحد من مخاطر التعاقب القيادي.