الاتحاد الدولي للشطرنج: أبوظبي تستعد لأولمبياد 2028 بتأهيل الكفاءات التحكيمية

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / أكدت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج، أن أبوظبي تواكب استضافة أولمبياد العالم 2028، بتأهيل الكفاءات التحكيمية، وتوفير فرص التطوير، لضمان توفير الحكام المؤهلين من الإمارات، للإشراف على المباريات وفق أعلى مستويات الجودة خلال الحدث العالمي.

وقال الفرنسي لوران فريد، رئيس لجنة التخطيط والتطوير في الاتحاد الدولي إن بطولة كأس الأمم الآسيوية للشطرنج في أبوظبي تنظم وفق أعلى المعايير المعتمدة في البطولات الدولية، بجهود كبيرة لتوفير ظروف مناسبة من خلال توفير قاعة لعب واسعة ومريحة، وشاشات رقمية حديثة لعرض النتائج، وكافة سبل الإقامة للمشاركين.

وأوضح أن الملتقى الدولي لتأهيل الحكام في الشطرنج المقام حاليا في أبوظبي يكتسب أهمية كبيرة مع الاستعداد لاستضافة أولمبياد عام 2028، حيث تتيح المحاضرات للمشاركين التعمق في فهم اللوائح، والتعرف على السلوكيات المتوقعة في مواقف البطولات، إلى جانب طرح الأسئلة وتبادل الخبرات، والهدف هو تشكيل فريق متكامل من الحكام الإماراتيين، يجمع بين أصحاب الخبرة والزملاء الجدد، ليكونوا على أتم الاستعداد المهني بحلول عام 2028.

وأضاف أن لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لها منظومة متكاملة من البرامج التدريبية، وتنظم ملتقيات دورية لدعم تطوير الحكام على مستويات مختلفة، بدءاً من حكم الاتحاد الدولي وصولاً إلى الحكم الدولي، كما تقوم بتحديث المنشورات، مثل دليل حكام الاتحاد الدولي، بانتظام، ليستفيد الحكام حول العالم من أحدث المعلومات والتوضيحات المتعلقة باللوائح الفنية المتطورة.

وأشار إلى أن ما يجري الآن عبارة عن ترتيبات كبيرة لتأهيل الأطقم التحكيمية الإماراتية من خلال خطة الإعداد قبل نحو عامين من الأولمبياد، بهدف زيادة عدد الحكام المؤهلين، وهذا مؤشر إيجابي على الاهتمام بوضع أفضل المعايير في الاستعدادات لاستضافة الحدث، كما أن دعم أعلى الجهات الرسمية يمثل عاملاً مهماً جداً للنجاح.