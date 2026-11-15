مدينة الشارقة للنشر تطلق منصة رقمية لتعزيز وصول الناشرين للأسواق العالمية

الشارقة في 15 نوفمبر/ وام/ شهدت مشاركة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر في النسخة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، التي أقيمت في مركز إكسبو الشارقة مشاركة 9 شركات من عملائها، وإطلاق المرحلة الثانية من "منصة الناشرين" الرقمية، في خطوة استهدفت توسيع فرص وصول الناشرين والشركات العاملة في صناعة الكتاب إلى الأسواق العالمية.

وجمعت مشاركة المدينة بين تعزيز التعاون التجاري والتواصل المباشر مع القراء، من خلال جناح أتاح للشركات التعريف بخدماتها وإصداراتها، والتواصل مع ناشرين وشركاء محتملين، واستكشاف فرص جديدة للتوزيع وتداول حقوق النشر.

وضم الجناح قسمين؛ خُصص الأول للتعاون بين الشركات "B2B"، بمشاركة أربع شركات قدمت خدمات في النشر والطباعة والتوزيع وإنتاج المحتوى، فيما استضاف القسم الثاني، المخصص للتواصل المباشر مع المستهلكين (B2C)، 5 دور نشر عرضت إصداراتها أمام جمهور المعرض.

وشكّل إطلاق المرحلة الثانية من "منصة الناشرين" إحدى أبرز محطات مشاركة مدينة الشارقة للنشر في المعرض، إذ اتاحت المنصة للشركات المتخصصة في خدمات النشر ودور النشر عرض خدماتها وإصداراتها، وتوفر أدوات لتسهيل بيع وشراء حقوق النشر، وروابط إلكترونية مباشرة للوصول إلى إصدارات الناشرين، إلى جانب إمكانية المشاركة الافتراضية في معارض الكتب الدولية.

وساعدت منصة الناشرين على توسيع شبكات علاقاتهم المهنية، والتواصل مع شركاء محتملين في أسواق مختلفة، واستكشاف فرص توزيع الكتب وتداول الحقوق، بما يدعم استمرار التواصل التجاري بعد انتهاء المعارض والفعاليات الحضورية.

وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، إن تكامل خدمات النشر يرفع قدرة الناشرين على النمو ويوسّع حضور الكتاب في الأسواق ومن هنا، نحرص على توفير بيئة تجمع الخدمات والشراكات والخبرات التي يحتاج إليها العاملون في القطاع، وتساعدهم على إدارة مواردهم بكفاءة وبناء مشاريع قادرة على الاستمرار والتوسع.

وأضاف: يشكل المعرض فرصة سنوية للتواصل مع ناشرين من مختلف الأسواق، والتعرف إلى احتياجاتهم وطموحاتهم عن قرب. كما وفرت للشركات المشاركة فرصاً لبناء علاقات مهنية جديدة والتفاعل مع الجمهور، بما يعزز القيمة الاقتصادية للمشاركة في المعرض، ويدعم حضور هذه الشركات في صناعة النشر.

وشارك في القسم المخصص للتعاون بين الشركات أربع جهات تقدم خدمات متكاملة في مجالات صناعة الكتاب وتطوير المحتوى والوصول إلى الأسواق.

وعرضت "مكتبة لغتي"، المتخصصة في كتب وقصص الأطفال والناشئة والوسائل التعليمية وتنظيم معارض الكتب المدرسية، خدماتها أمام الناشرين والمؤسسات التعليمية، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير فرص وصول المحتوى الموجه للأطفال إلى المدارس والجهات المعنية بالتعليم.

واستعرضت "لايتنينغ سورس" خدمات الطباعة وفق الطلب والتوزيع، التي تتيح للناشرين إنتاج الكتب وفق حجم الطلب الفعلي، وتقليل تكاليف التخزين وإدارة المخزون، وتوفير حلول مرنة للوصول إلى أسواق متعددة دون الحاجة إلى طباعة كميات كبيرة مسبقاً.

وقدمت "فروست فيذر ميديا" خدماتها في إنتاج المحتوى البصري والرقمي والتجارب التفاعلية، بما يتيح للناشرين والمؤسسات الثقافية التعرف إلى حلول جديدة لتطوير المحتوى وتعزيز تفاعل الجمهور معه.

أما "بيغ باد وولف"، المتخصصة في تنظيم معارض بيع الكتب بأسعار ميسّرة، فركزت مشاركتها على التواصل مع الناشرين وموردي الكتب وشركاء التوزيع، واستكشاف فرص توسيع انتشار الكتب والوصول بها إلى شرائح أوسع من القراء.

وفي القسم المخصص للتواصل المباشر مع القراء، استضاف جناح المدينة خمس دور نشر، هي "رفاهة" ، و"سُحب للنشر والتوزيع" و"دار المحتوى العربي" و"واي زد نِس للنشر" و"شمس التسامح للنشر والتوزيع".

وعرضت "سُحب للنشر والتوزيع" إصدارات متخصصة في الكتب التعليمية للأطفال من ذوي التوحّد وأسرهم، والقصص الملهمة لأصحاب الهمم، فيما قدمت "واي زد نِس للنشر" كتب الأطفال ومحتوى التعلم الإبداعي، بما أتاح للدارين التواصل مع الأسر والمعلمين والمهتمين بالمحتوى التعليمي.

وشاركت "دار المحتوى العربي" بأعمالها في مجالات المحتوى العربي المكتوب والمسموع والمرئي، بما يشمل الثقافة والتعليم والأدب، فيما عرضت "رفاهة" و"شمس التسامح للنشر والتوزيع" إصداراتهما، واستفادتا من الجناح في التعريف بها والتواصل مع القراء والجهات المهتمة بالتعاون في قطاع النشر.

ومع ختام مشاركتها في المعرض، تواصل مدينة الشارقة للنشر، تطوير الخدمات التي تجمع بين التواصل المباشر والحلول الرقمية، مستفيدة من "منصة الناشرين" في دعم العلاقات المهنية والتجارية للشركات، وتوسيع فرص توزيع إصداراتها وتداول حقوقها، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى قراء وأسواق جديدة.