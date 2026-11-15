مهرجان منصور 2026 يعزز حضوره بشراكة استراتيجية مع "Nael Media"

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / أعلنت "بداية"، الجهة المنظمة لمهرجان منصور، انضمام "Nael Media" شريكاً استراتيجياً للنسخة الثالثة من المهرجان، التي تقام في جزيرة ياس بأبوظبي، من 26 إلى 29 نوفمبر الحالي، بهدف توسيع نطاق وصول المهرجان إلى العائلات في مختلف أنحاء الإمارات، والتعريف ببرنامجه الترفيهي والثقافي.

وتسهم الشراكة في تعزيز الحضور الجماهيري للمهرجان، الذي يقدم على مدى أربعة أيام مجموعة من العروض المسرحية الحية والتجارب التفاعلية والأنشطة العائلية المستوحاة من عالم الشخصية الإماراتية "منصور" وأصدقائه.

ويتضمن برنامج المهرجان عروضاً مسرحية متنوعة، تشمل "مغامرات منصور"، و"منصور: عصر الذكاء الاصطناعي"، و"ظبية"، و"منصور وسارة"، إلى جانب عروض خاصة لشخصيات "الفيكسيز" التي تحل ضيفاً على النسخة الثالثة، لتقدم للأطفال والعائلات تجارب ترفيهية تجمع بين المتعة والتفاعل المباشر مع الشخصيات المحبوبة.

كما يشهد المهرجان تنظيم مسيرة يومية تجوب مختلف مناطقه، تتيح للزوار لقاء منصور وأصدقائه والتفاعل معهم عن قرب، في أجواء احتفالية تعزز تجربة الأطفال والعائلات.

وتشمل الفعاليات عرضاً لطائرات الدرون بعنوان "قصة في السماء"، يجسد مغامرات منصور من خلال تشكيلات ضوئية في سماء جزيرة ياس، يعقبه عرض للألعاب النارية يضفي طابعاً احتفالياً على الأمسيات.