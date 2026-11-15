مؤتمر دبي للأورام يستعرض علاجات مبتكرة وأحدث أبحاث السرطان

دبي في 15 نوفمبر/ وام / ناقشت الدورة الـ17 من مؤتمر ومعرض التميز في رعاية الأورام "EIOC 2026"، الذي اختتم فعالياته بدبي، اليوم، أهم الأساليب العلاجية الناشئة، والتطورات في أبحاث السرطان، والتقنيات المبتكرة، والممارسات المتطورة والمتعددة التخصصات في رعاية المرضى.

وشهد المؤتمر هذا العام مشاركة وحضور أكثر من 3500 من خبراء الأورام على المستويين الإقليمي والدولي، والمتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين وممثلي أبرز المؤسسات الصحية والجهات العاملة في القطاع.

وشكل المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، وأقيم تحت شعار "عصر جديد من رعاية مرضى السرطان "، منصة استهدفت تبادل المعرفة العلمية وتعزيز التعاون المهني واستعراض أحدث التطورات التي ترسم ملامح مستقبل رعاية مرضى السرطان، فيما عزز الحدث مكانته بوصفه ملتقى إقليمياً مهماً لمجتمع طب الأورام، ومنصة للإسهام في تطوير رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واشتمل البرنامج العلمي للمؤتمر على أكثر من 13 جلسة غطت مجموعة واسعة من تخصصات الأورام، بمشاركة نخبة من المتخصصين في طب الأورام بفروعه الطبية والسريرية والجراحية والإشعاعية، وأمراض الدم، وتمريض الأورام، والصيدلة، والدفاع عن حقوق المرضى، والمهن الصحية المساندة.

واستعرض المؤتمر مجموعة من الأبحاث العلمية ونتائج الدراسات في مجال تشخيص وعلاج الأورام، وأكثر من 60 ملصقاً علمياً، وقدم للمشاركين فيه 61 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من هيئة الصحة بدبي، مايؤكد دوره كمنصة علمية بارزة ،ويعزز مكانة دبي وجهة للمعرفة الطبية المتخصصة والتعاون العلمي الدولي وتطوير قطاع الرعاية الصحية.

ويقام مؤتمر ومعرض التميز في رعاية الأورام سنوياً، بتنظيم من "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة".