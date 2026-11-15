جمعية الناشرين الإماراتيين تبرز كتب الأطفال في معرض شنغهاي الدولي 2026

شنغهاي في 15 نوفمبر/ وام / تسجّل إصدارات كتب الأطفال الإماراتية حضوراً في واحدة من أبرز منصات صناعة كتب الطفل في آسيا عبر مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل 2026، الذي يُقام في مركز شنغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات، ضمن جناح يضع تجارب دور النشر الإماراتية وإنتاجها الإبداعي في مجال أدب الطفل أمام الناشرين والمهنيين الدوليين، ويفتح آفاقاً جديدة للتواصل مع الأسواق العالمية.

وتشارك في الجناح دارا "غاف للنشر" و"صغارية"، مقدّمتين مجموعة متنوعة من الكتب والتجارب في مجال النشر للأطفال واليافعين.

وتعكس هذه المشاركة ثراء المشهد الإبداعي الإماراتي وتعدد توجهاته في صناعة المحتوى الموجّه للأجيال الناشئة، وقدرته على تقديم موضوعات وأساليب سردية تستجيب لاهتمامات القراء الصغار وتثري تجربتهم القرائية.

ويُعد معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل من أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة كتب الأطفال بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ يستقطب ناشرين ومؤلفين ورسامين ومتخصصين في حقوق النشر من مختلف أنحاء العالم.

ويوفر المعرض مساحة مهنية للتعريف بالإصدارات الجديدة، وتبادل الخبرات، واستكشاف اتجاهات النشر والمحتوى الموجّه للأطفال، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات النشر والترجمة وشراء وبيع حقوق النشر.

وقال سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: تمثّل مشاركتنا في معرض شنغهاي جزءاً من جهود الجمعية في توسيع حضور الناشرين الإماراتيين على الساحة الدولية، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى أسواق جديدة وبناء علاقات مهنية مع مختلف أطراف صناعة النشر ونعمل من خلال هذه المشاركات على توفير منصات تتيح لأعضائنا تقديم إصداراتهم أمام جمهور دولي متخصص، واستكشاف فرص التعاون وتبادل حقوق النشر والترجمة، بما يعزز فرص انتشار الكتاب الإماراتي وتنوع الأسواق التي يصل إليها.

وأضاف: تلعب صناعة كتب الأطفال دوراً مهماً في تنمية الخيال والمعرفة لدى الأجيال الناشئة، فضلاً عمّا تمثله من مساحة للتعبير عن الهوية الثقافية وتقديم التجارب المحلية إلى العالم ومن هنا، تتيح المعارض الدولية للناشرين الإماراتيين الاطلاع على التحولات في هذه الصناعة، وتبادل الرؤى مع نظرائهم عالمياً، وتطوير محتوى يجمع بين جودة الإنتاج، وثراء المضمون، والقدرة على مخاطبة قراء من خلفيات ثقافية متنوعة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية الإماراتية.

وتؤكد مشاركة الجمعية في المعرض دورها في دعم ناشري كتب الأطفال الإماراتيين وتمكينهم من الوصول إلى شبكات النشر العالمية، وتعزيز فرص تداول إصداراتهم وترجمتها إلى لغات جديدة.

ومع اتساع فرص التعاون والترجمة، تحمل هذه الإصدارات الحكاية الإماراتية إلى فضاءات ثقافية أوسع، وتسهم في امتداد حضور الإبداع المحلي إلى مشهد أدب الطفل العالمي، وترسّخ مكانة صناعة النشر الإماراتية وتعزز قدرتها على المنافسة والتأثير.