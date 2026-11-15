برعاية حاكم الشارقة.. جامعة الشارقة تستضيف الدورة الـ58 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

الشارقة في 15 نوفمبر/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تستضيف جامعة الشارقة وجامعة خورفكان، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، أعمال الدورة الثامنة والخمسين للمؤتمر العام للاتحاد، من 25 إلى 27 نوفمبر الحالي، بمشاركة رؤساء ومديري أكثر من 200 جامعة من 22 دولة عربية.

ويشكل المؤتمر منصة للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وبناء شراكات مستدامة تدعم قدرة مؤسسات التعليم العالي العربية على المنافسة والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتكتسب الدورة أهمية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، إذ يناقش المؤتمر عدداً من القضايا المرتبطة بمستقبل الجامعات العربية، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، ومستقبل سوق العمل، واستراتيجيات التعليم والتعلم، وبناء الشراكات الفاعلة بين الجامعات وقطاعات الصناعة والأعمال.

ويشهد المؤتمر مشاركة شخصيات قيادية وممثلين عن منظمات عربية ودولية، من بينهم ممثلون عن جامعة الدول العربية، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وقيادات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والمعهد العربي للتخطيط.

وتشمل قائمة المشاركين ممثلين عن مؤسسات دولية معنية بالتصنيف والنشر الأكاديمي وتقنيات التعليم، من بينها تصنيف شنغهاي، وهيئة "كيو إس" للتصنيف الأكاديمي، ومؤسسات "إيلوسيان"، و"ماكجرو هيل"، و"كلاريفيت"، و"تيلور وفرانسيس"، و"بيرسون".

ويتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من الفعاليات التي تتوزع بين مدينتي الشارقة وخورفكان، حيث تنطلق الأنشطة التمهيدية في 24 نوفمبر الحالي باجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد.

وتُعقد فعاليات اليومين الأول والثاني في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية في جامعة الشارقة، وتشمل الافتتاح الرسمي وعدداً من الجلسات القيادية، أبرزها جلسة حوارية حول انتقال الجامعات وقطاعات الصناعة من التعاون التقليدي إلى الشراكة في صناعة الاقتصاد، إلى جانب المعرض المصاحب للتعليم العالي والابتكار.

وتنتقل أعمال اليوم الثالث إلى قاعة حماة الوطن في جامعة خورفكان، حيث تُعقد جلسة حوارية تناقش واقع الجامعات العربية في عصر الذكاء الاصطناعي وتحدياته وآفاقه المستقبلية.

وتُختتم فعاليات المؤتمر بتوقيع اتفاقيات ثنائية، إلى جانب تنظيم جولات ثقافية في مدينة خورفكان ومركز الشارقة لعلوم البحار.