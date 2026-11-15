الأوركسترا الوطنية تقدم "بيتر والذئب" لـ400 طفل قبيل أسبوع الطفولة المبكرة

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / قدمت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات بالتعاون مع وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عرضا خاصا لعمل بيتر والذئب في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، قبيل انطلاق أسبوع الطفولة المبكرة 2026.

وأُقيم العرض ضمن سلسلة الحفلات الموسيقية العائلية "حكاية لحن"، التي تقدمها الأوركسترا، وشهد حضور 400 شخص من الأطفال وأفراد أسرهم، استمتعوا بأمسية موسيقية جمعت بين الموسيقى وسرد القصص من خلال العمل الموسيقي "بيتر والذئب" للمؤلف سيرغي بروكوفييف.

وتفتح العروض الموسيقية الحية أمام الأطفال آفاقاً لتجارب جديدة تثير خيالهم وفضولهم، بدءاً من الاستماع إلى أصوات آلات موسيقية غير مألوفة لهم، ووصولاً إلى اكتشاف قدرة الموسيقى على سرد الحكايات، كما تمنح الأطفال ووالديهم فرصة مشاركة تجربة تشجعهم على استكشاف أشياء جديدة معاً.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن أسبوع الطفولة المبكرة يمثل منصة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الأولى في حياة الطفل، وتسليط الضوء على دور الأسرة والمؤسسات في توفير بيئات داعمة لنمو الأطفال وتطورهم، مشيرة إلى أن تنوع الفعاليات والتجارب التي يشهدها الأسبوع يعكس أهمية إتاحة مساحات للأطفال لاكتشاف إهتماماتهم وتنمية قدراتهم، من خلال أنشطة تجمع بين التعلم والترفيه، وتسهم في إثراء تجاربهم خلال هذه المرحلة المهمة من حياتهم.

وقالت معاليها إن الاستثمار في الطفولة المبكرة يتجاوز توفير خدمات التعليم والرعاية، ليشمل بناء تجارب ثرية ومتنوعة تتيح للأطفال التعلم من خلال اللعب والفنون والثقافة والتفاعل مع أسرهم ومجتمعهم، معربة عن شكرها للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات على تعاونها ومساهمتها في تقديم تجربة موسيقية وثقافية للأطفال وأسرهم، مؤكدة أهمية هذه الشراكات في توسيع نطاق الفرص المتاحة للأطفال، وتعزيز حضور الفنون والثقافة في تجاربهم اليومية، بما يدعم نموهم الشامل ويعزز قدراتهم الإبداعية.

من جانبها قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة ورئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن القوة الثقافية للأمم لا تُقاس بما تنتجه من إبداع فحسب، بل أيضاً بمدى إشراكها لأفراد المجتمع في هذه المسيرة لقد طوّرت دولة الإمارات مؤسسات ثقافية بمعايير عالمية، وتتمثل مسؤوليتنا اليوم في أن يشعر كل طفل وطفلة بأنها مساحات ينتمون إليها، ويجدون فيها فرصاً للاستكشاف، وطرح الأسئلة، والتعبير عن أنفسهم ، ويتطلب ذلك تضافر الجهود بين قطاعات الثقافة والتعليم والمجتمع، والعمل برؤية مشتركة.

وأضافت نعاليها: من خلال شراكتنا مع وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، نعمل على جعل الفنون جزءاً من نشأة الأجيال الجديدة، بما يسهم في إعداد جمهور المستقبل، إلى جانب الفنانين والمفكرين والقادة المبدعين الذين سيشكلون مستقبل دولة الإمارات، وفي عام الأسرة، نؤكد الدور المحوري للعائلات في جعل الثقافة جزءاً من الحياة اليومية، وغرس الفنون في نفوس الأطفال، لتنمو معهم وتستمر عبر الأجيال القادمة.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة إن لكل شغفٍ بالموسيقى بداية، وقد تبدأ هذه الرحلة بنغمة واحدة تأسر خيال طفل وتفتح أمامه عالماً من الاكتشاف، وعلى مدى أجيال، كانت حكاية "بيتر والذئب" بوابةً للأطفال إلى عالم الموسيقى، وقد أسعدنا أن نرى الأطفال في دولة الإمارات يتعرّفون إلى الأوركسترا، ويكتشفون شخصيات الحكاية وآلاتها الموسيقية، واحدةً تلو الأخرى.

وأضافت : تعكس شراكتنا مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ووزارة الأسرة إيماننا المشترك بأهمية أن تكون الثقافة والموسيقى جزءاً من حياة الطفل منذ سنواته الأولى، لا أن يكتفي بمشاهدتها من بعيد، بل أن يعيشها ويكتشفها مع أسرته، وفي عام الأسرة، جاءت سلسلة حفلات "حكاية لحن" لتعكس هذه الرؤية، من خلال تقديم تجارب موسيقية تجمع أفراد العائلة، وتقرّبهم من عالم الموسيقى، وتزرع حبّها في نفوس الأجيال القادمة.

وقالت سعادة الدكتورة حصة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إن التجارب التي يخوضها الأطفال خلال سنواتهم الأولى تترك أثراً في تشكيل هذه المرحلة من حياتهم، وتعد الموسيقى إحدى الوسائل التي تمنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم، وتنمية اهتمامات جديدة، واستكشاف قدراتهم الإبداعية.

وأضافت: من خلال تعاوننا مع الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، نعمل على جعل الموسيقى والفنون في متناول الأطفال الصغار وأسرهم بصورة أوسع، وتشجيع الوالدين على تعريف أطفالهم بالتجارب الثقافية منذ سن مبكرة، وإبراز أن فرص التعلم لا تقتصر على الصفوف الدراسية، بل تمتد إلى خارجها.

وأتاح عرض بيتر والذئب للأطفال التعرف إلى آلات الأوركسترا المختلفة بأسلوب مشوق يثير خيالهم، إذ ارتبطت كل شخصية في القصة بآلة موسيقية مختلفة، ما مكنهم من متابعة مغامرة بيتر عبر تنوع الألحان والإيقاعات والأصوات ومع تطور أحداث القصة، اكتشف الأطفال كيف يمكن للموسيقى التعبير عن المشاعر، وإثارة التشويق، وتجسيد الشخصيات دون الحاجة إلى كلمات.

وتضمن العرض فقرة تفاعلية خاصة بعنوان "عش تجربة قائد الأوركسترا"، أتيحت خلالها للأطفال فرصة لقاء قائد الأوركسترا ألكسندر مارينيسكو، والتعرّف إلى دوره وكيفية تعاون العازفين لتقديم عرض موسيقي متكامل.

ويأتي عرض بيتر والذئب ضمن 300 فعالية وتجربة في إطار أسبوع الطفولة المبكرة 2026، الذي يقام على مستوى الدولة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الحالي، تحت شعار "كل لحظة تصنع فرقاً"، تأكيداً على أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل.

وينظم الأسبوع وزارة الأسرة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويجمع الأسر والمجتمعات المحلية والشركاء من خلال 300 فعالية وتجربة يقدمها أكثر من 130 شريكاً وتشمل الجهات الداعمة المنضمّة ضمن فئة "مساهم في بناء المجتمع" كلاً من بيورهيلث القابضة، ومجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند"، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص للأطفال والأسر للتعلم واللعب والنمو معاً.

ويمكن للأسر الاطلاع على البرنامج الكامل لفعاليات أسبوع الطفولة المبكرة عبر الموقع الإلكتروني: www.ECWeek.ae.