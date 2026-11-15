شركاء أسبوع دبي للمستقبل يشاركون في تصميم مستقبل الإنسان

دبي في 15 نوفمبر/ وام / تسهم 8 مؤسسات وشركات عالمية ومحلية من شركاء "أسبوع دبي للمستقبل"، الذي ينعقد الأسبوع المقبل في تصميم مستقبل الإنسان من مختلف الفعاليات والحوارات التي تركز على تصميم مستقبل الإنسان واستشراف أبرز الفرص المستقبلية وأهم التحولات القادمة في مختلف المجالات.

وينعقد "أسبوع دبي للمستقبل"، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، من 18 إلى 21 نوفمبر الحالي، تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وتضم قائمة شركاء الحدث كلاً من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأوبر، وكيتا، ومجموعة الفطيم، وإكسبانسيو، وميتا، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للإعلام. وتعكس هذه الشراكات تنوع القطاعات المشاركة في أسبوع دبي للمستقبل، من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنقل والاقتصاد والأعمال، وتؤكد أهمية تكامل الخبرات والقدرات بين المؤسسات الحكومية والشركات العالمية والمحلية في استشراف الفرص المستقبلية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات تسهم في خدمة الإنسان والمجتمع.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: تعكس شراكتنا مع ’أسبوع دبي للمستقبل‘ التزامنا بترسيخ منظومة أعمال متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، تسهم في تعزيز تنافسية دبي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" ومن خلال ورش العمل المتخصصة والعروض التفاعلية، نتيح لمجتمع الأعمال استكشاف حلول نوعية قادرة على إحداث نقلة في الأداء والإنتاجية، وفي مقدمتها منصة ’تشامبر إيه آي هب‘، أول منصة رقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي على مستوى غرف التجارة في العالم، إلى جانب شراكتنا الاستراتيجية مع الشركة العالمية المتخصصة في برمجيات التصميم ’كانفا‘، لتعزيز القدرات الإبداعية والإنتاجية الرقمية للشركات. وتسهم هذه المبادرات في تمكين القطاع الخاص في دبي من مواكبة التحولات المتسارعة، وترسيخ قدرته التنافسية وجاهزيته لقيادة الموجة المقبلة من الابتكار.

وتشارك شركة ميتا في أسبوع دبي للمستقبل لاستعراض أحدث ابتكاراتها في الأجهزة القابلة للارتداء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في الحوارات المتعلقة بالتطوير المسؤول للتقنيات الناشئة وتهدف هذه المشاركة إلى الربط بين الابتكار التكنولوجي والحوار حول سبل تحويل إمكاناته إلى فوائد ملموسة تعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات.

وقالت بسمة عماري، مديرة السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ميتا: نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الرؤية الطموحة والمواهب والبنية التحتية التكنولوجية. ويمثل أسبوع دبي للمستقبل فرصة لاستكشاف كيفية توظيف هذه المقومات لتحقيق تقدم ملموس واستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتستعرض كيتا تجربة توصيل مبتكرة باستخدام الطائرات المسيّرة ذاتية القيادة، بما يتيح عمليات توصيل سريعة مع الحد الأدنى من التلامس البشري، ويقدم تصوراً لمستقبل خدمات التوصيل المدعومة بالتكنولوجيا.

وقال جونوي يانغ، المدير العام لـ"Keeta Drone": يجمع أسبوع دبي للمستقبل تحت مظلته الأفكار والتقنيات التي تسهم في رسم ملامح أسلوب الحياة في المستقبل، ويسعدنا أن تكون دبي منصة الإطلاق الدولية للجيل الأحدث من طائرات "كيتا درون"، وإتاحة فرصة للجمهور لمعايشة الابتكار واختبار تطبيقاته عن قرب وقد صُمم الجيل الجديد من طائرة كيتا درون "إم درون 4 إل" بما يلبي متطلبات الحياة في دبي ويواكب تطلعات سكانها، إذ يتيح توصيل الطلبات مباشرة إلى المنازل، ويفتح آفاقاً جديدة لخدمات التوصيل في الحدائق والشواطئ وغيرها من المساحات الخارجية.

وأضاف: من خلال تعاوننا الوثيق مع الجهات الحكومية والشركاء المجتمعيين في دبي، نتطلع إلى ترسيخ خدمات التوصيل بالطائرات المسيّرة باعتبارها جزءاً أكثر كفاءة واستدامة من منظومة الحياة اليومية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مسيرة الابتكار في الإمارة.

وقال محمد جردانة، رئيس قسم التنقل الذاتي في أوبر الشرق الأوسط إن مستقبل المدن يبدأ من القرارات والأفكار التي نعمل على تحقيقها اليوم، وهذا ما يجسّده أسبوع دبي للمستقبل الذي يجمع الرؤى الطموحة ويمنحها الفرصة لتتحول إلى مشاريع وحلول ملموسة وفي أوبر، نؤمن بأن تطوير مستقبل التنقل يبدأ بتوفير خيارات أكثر سهولة وترابطاً واستدامة، مع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وحلول التنقل المشترك وذاتي القيادة وفي الوقت الذي تتواجد فيه المركبات ذاتية القيادة على طرق دبي، نفخر بالمساهمة في تحقيق رؤية دبي الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، بما يجعل تنقلات الناس اليومية أكثر راحة وسلاسة وذكاءً.

وقال رومان أكسلرود، مؤسس شركة "إكسبانسيو": اختارت دبي أن تجعل الإنسان محوراً لبناء المستقبل، وأن تنظر إلى الطريقة التي سنعيش ونفكر ونبتكر بها باعتبارها مسؤولية إنسانية مشتركة وهذه القناعة ذاتها تقود عملنا في إكسبانسيو، حيث نسعى إلى إعادة تصور العلاقة بين الإنسان والعالم الرقمي، وإعادة بنائها بما يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف: يتطلب تحقيق هذه الرؤية تضافر الجهود، وهنا تبرز أهمية أسبوع دبي للمستقبل الذي يجمع العلماء وصنّاع السياسات والمبدعين في مكان واحد، لاستكشاف مستقبل نطمح إلى بنائه، والدور الذي نريد للإنسان أن يؤديه فيه.

وقال هيمانشو شريفاستافا الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبيانات في مجموعة الفطيم: في مجموعة الفطيم، يتيح لنا تنوع أعمالنا في قطاعات التنقل والتجزئة والعقارات وغيرها من القطاعات الحيوية فهماً أعمق لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وفرصاً واسعة لتطوير خدمات وتجارب أكثر تكاملاً. ونعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات والحلول الرقمية لتعزيز الترابط بين مختلف قطاعاتنا، وتقديم خدمات أكثر ذكاءً وكفاءة وسهولة تلبي تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتغيرة.

وأضاف: يشكّل أسبوع دبي للمستقبل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، وطرح رؤى جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات. ونؤمن بأن تضافر الجهود وتبادل المعرفة يشكّلان أساساً لتحويل الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة إلى حلول قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير الأعمال وخدمة المجتمعات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويستضيف أسبوع دبي للمستقبل 2026، الذي يقام تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل" ما يزيد على 75 فعالية وتجربة موزعة على 8 منصات رئيسية، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، لاستكشاف مستقبل مختلف القطاعات وتعزيز الحوار حول دور الابتكار والتكنولوجيا في بناء مستقبل أفضل للإنسان بمشاركة نخبة من العقول والخبرات العالمية.