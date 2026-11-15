شيماييف وتساروكيان يتوجان بلقبي النسخة الأولى من بطولة "آر إيه أف أبوظبي"

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / شهدت صالة "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس أمسية جماهيرية حاشدة، أمس، مع انطلاق النسخة الأولى من بطولة “آر إيه أف أبوظبي”، التي سجلت الظهور الأول لمنظمة "ريل أمريكان فري ستايل" (RAF) في منطقة الشرق الأوسط، وسط مدرجات مكتملة العدد، وأسفرت عن تتويج حمزة شيماييف بلقب الوزن خفيف الثقيل، وأرمان تساروكيان بلقب الوزن المتفق عليه، في أبرز نزالي البطولة.

وتضمنت البطولة 13 نزالاً بمشاركة نخبة من أبرز نجوم المصارعة والفنون القتالية المختلطة، من بينهم حمزة شيماييف، وأرمان تساروكيان، وميراب دفاليشفيلي، وجوليانا بينيا، فيما شهدت اللحظات الأخيرة انضمام الجورجي سابا لازيشفيلي بديلاً عن عمر نورمحمدوف بعد انسحابه مساء الجمعة.

وفي النزال الرئيسي، حسم حمزة شيماييف، الذي يمثل دولة الإمارات، مواجهته أمام الأمريكي كريس وايدمان بالتفوق الفني خلال أقل من دقيقتين، ليتوج بلقب الوزن خفيف الثقيل، بعدما فرض سيطرته منذ البداية رغم الفارق البدني بينهما.

وقال شيماييف عقب تتويجه: "أنا هنا ومستعد دائماً لمواجهة أي منافس، سواء في الفنون القتالية أو الجوجيتسو أو المصارعة".

وفي النزال الرئيسي المشترك، تغلب أرمان تساروكيان، المصنف الأول بين المنافسين على لقب الوزن الخفيف في «يو إف سي»، على البرازيلي نيمان غرايسي بالتفوق الفني بنتيجة (10-0) في الجولة الأولى، ليتوج بحزام الوزن المتفق عليه".

وقال تساروكيان: "لا يهمني حجم المنافس أو بنيته الجسدية، فأنا أركز دائماً على أداء مهمتي.” وأضاف: “شكراً أبوظبي.. إنها واحدة من أفضل الوجهات للمنافسة بما توفره من مرافق متميزة وجماهير رائعة وأجواء استثنائية".

وشهدت البطولة إحدى أبرز مفاجآتها بفوز الجورجي سابا لازيشفيلي (21 عاماً) على الأمريكي أوريا فابر في أول نزال احترافي له، بعدما شارك بديلاً في اللحظات الأخيرة، وحسم المواجهة بقرار الحكام بنتيجة (12-7).

وقال لازيشفيلي: "لم تكن لدي أي استراتيجية، أتيحت لي الفرصة فاغتنمتها، وأطمح إلى أن أصبح بطلاً في يو إف سي مستقبلاً.” وأضاف: “لم أتوقع حتى حضور البطولة، فكيف بالمشاركة فيها والفوز؟ إنه حلم أصبح حقيقة".

واستهلت الأمسية بعرض موسيقي، أعقبه عزف النشيدين الوطنيين لدولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، قبل انطلاق المنافسات التي تضمنت خمسة نزالات على الألقاب.

واحتفظت الأمريكية كينيدي بليدز بلقب الوزن المتوسط للسيدات بعد فوزها على مواطنتها بيلا مير بالتفوق الفني قبل 30 ثانية من نهاية الجولة الأولى، فيما حقق الأمريكي زاهد فالنسيا فوزه الخامس توالياً بتغلبه على البحريني خضر سايبودينوف بقرار الحكام.

كما قلب الجورجي ميراب دفاليشفيلي تأخره أمام مارلون مورايس إلى فوز سريع بعد تثبيت منافسه في أقل من 90 ثانية، وسط تفاعل جماهيري كبير، بينما تغلبت ديانا أفصاراغوفا على جوليانا بينيا، ودافع كايل سنايدر عن لقب الوزن خفيف الثقيل أمام شامل أردوغان.

وشهدت بقية النزالات فوز مرتضى طلحه على محمد السعيدي، واستعادة الأمريكي جوردان بوروز نغمة الانتصارات على حساب أزامات نوريكاو بقرار الحكام، فيما تغلب عبدالرشيد سعدولاييف على داورين كوروغلييف، وزابيت ماغوميدشاريبوف على غيغا تشيكادزه، واحتفظ الأمريكي كايل دايك بلقب وزن الكروزر للمرة السادسة توالياً بعد فوزه بالتفوق الفني على ألب أرسلان بيغينجوف.

وأشاد دايك بحفاوة الاستقبال في أبوظبي، قائلاً: "في زيارتي المقبلة سأصطحب عائلتي بأكملها… سأعود بالتأكيد.”

من جانبه، أكد تشاد برونستاين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنظمة “ريل أمريكان فري ستايل”، أن النجاح الجماهيري والتنظيمي للبطولة جاء ثمرة التعاون مع الشركاء في أبوظبي.

وقال: "تعامل معنا فريق العمل في أبوظبي بروح الشراكة الحقيقية، وكان حاضراً في جميع التفاصيل، من مبيعات التذاكر إلى الحملات التسويقية والجوانب التنظيمية".

وأضاف: "أثبتت أبوظبي مجدداً أنها الأفضل وعاصمة للرياضة بامتياز، وكنا واثقين من قدرتنا على بيع جميع التذاكر، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون".