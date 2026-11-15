انطلاق مزاينة رزين في مهرجان الظفرة بدورته الـ20

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / انطلقت اليوم مزاينة رزين "المحطة الثانية في مهرجان الظفرة بدورته العشرين"، والتي تتواصل منافساتها لغاية 22 نوفمبر الحالي في رزين بمنطقة الوثبة في أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وسجلت المزاينة في يومها الأول دخول 389 مطية في الأشواط المخصصة لسن المفاريد المحليات والمجاهيم "إنتاج وشركاء"، وسط مشاركة واسعة من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن 8 أشواط لفئة المفاريد "إنتاج "1 و2"، وشراكة "1 و2" للمحليات والمجاهيم، وذلك استعداداً للإعلان عن نتائج الأشواط مساء يوم غدٍ الاثنين.

وتشمل المحطة الثانية 82 شوطاً خُصص لها 775 جائزة بقيمة تبلغ 9 ملايين و955 ألف درهم، وتتوزع على أربع فئات رئيسية هي: المحليات بواقع 38 شوطاً، والمجاهيم بـ 32 شوطاً، والمهجنات الأصايل بـ 9 أشواط، والوضح بـ 3 أشواط.

وتشهد مزاينة رزين في هذه الدورة زيادة في عدد الأشواط، تمثلت في إضافة 3 أشواط جديدة لفئة المهجنات الأصايل "مفرودة، حقة، لقية"، واستحداث 3 أشواط لفئة الوضح "مفرودة، حقة، لقية".

وتبدأ الإبل المشاركة، صباح يوم غدٍ الاثنين، الدخول إلى شبوك المبيت في 7 أشواط لفئة المفاريد "مفتوح شرايا "1 و2" للمحليات والمجاهيم وشوطي إنتاج ومفتوح للمهجنات الأصايل وشوط للوضح"، وذلك استعداداً لعرضها على لجان الفرز والتشبيه واللجنة الطبية، ومن ثم لجان التحكيم في اليوم التالي، حيث سيتم إعلان النتائج يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساءً على منصة مزاينة الإبل في رزين.