مركز "مواهب" يعزز فرص العمل المتاحة أمام الكفاءات الإماراتية الشابة في منطقة الظفرة

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / نظّم مركز "مواهب"، التابع لدائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، "معرض الظفرة للتوظيف" المخصص لأبناء المنطقة، في مجلس مدينة زايد.

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 20 جهة من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة "IH1.1"، وطرح أكثر من 200 فرصة وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات.

وشملت الجهات المشاركة شرطة أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي البحرية، التابعة لموانئ أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إلى جانب جهات أخرى من القطاعين شبه الحكومي والخاص، ما أتاح للباحثين عن عمل فرصة التواصل المباشر مع جهات التوظيف واستكشاف الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

وقال سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة: يحظى تمكين أبناء منطقة الظفرة وفتح آفاق جديدة أمامهم باهتمام ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلاقاً من حرص سموه على دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية. ويسهم معرض الظفرة للتوظيف في تقريب الفرص من أبناء المنطقة، ويفتح أمامهم مسارات عملية نحو التوظيف، كما يعكس التزام القيادة بابتكار سبل جديدة لدعم المواهب الإماراتية، وإيمان الجهات الحكومية وأصحاب العمل بقدرة أبناء الوطن على إحداث أثر حقيقي في مختلف القطاعات.

وأضاف سعادته: الظفرة منطقة تزخر بالطموح، ويتمتع أبناؤها بالعزيمة والمرونة، إلى جانب ما يمتلكونه من مهارات وقدرات تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود مركز "مواهب" لتمكين الكفاءات الوطنية ودعم مسيرتها المهنية، من خلال إتاحة الفرصة للباحثين عن عمل للتواصل المباشر مع جهات التوظيف، واستكشاف المسارات المهنية التي تتناسب مع مهاراتهم وتطلعاتهم، بما يعزز فرص توظيفهم وتطورهم المهني في منطقة الظفرة.

وقال سعادة إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي: تواصل أبوظبي مسيرتها الرائدة في التحول لتصبح أول حكومة في العالم قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، وتلتزم بتمكين الكفاءات الإماراتية في مختلف أنحاء الإمارة من الوصول إلى فرص مهنية هادفة ومن خلال استقطاب جهات التوظيف مباشرة إلى منطقة الظفرة، نسهّل على الباحثين عن عمل الوصول إلى الفرص المناسبة وبناء مسارات مهنية واعدة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على دعم استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية ورسم ملامح مستقبل اقتصادنا.

ومن خلال فعاليات التوظيف التي ينظمها، يواصل مركز "مواهب"، جهوده لإتاحة الفرص المهنية للمواطنين في أبوظبي والعين والظفرة، واستثمار الطاقات المحلية وتطوير كوادر وطنية مؤهلة لمتطلبات سوق العمل ومستعدة لمهن المستقبل.