اختتام ملتقى التغذية والصحة 2026 بدبي

دبي في 15 نوفمبر/ وام / اختتمت في دبي فعاليات "ملتقى التغذية والصحة 2026"، الذي نظمته جمعية الإمارات للتغذية، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للتغذية، وجمعية التغذية البريطانية، وشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي والصناعات الغذائية من الدولة وخارجها.

واستعرضت جلسات الملتقى عدداً من الموضوعات الاستراتيجية والعلمية المتعلقة بتطوير البيئات الغذائية الصحية، والاستفادة من البيانات السكانية في تحسين المنتجات الغذائية وإعادة تركيبها، والابتكار في الصناعات الغذائية، ودور التغذية في دعم مستخدمي أدوية السمنة الحديثة، وتطوير تعليم التغذية والثقافة الغذائية في المدارس، واستشراف أولويات علوم التغذية خلال العقد المقبل وتعزيز المهارات القيادية لدى المختصين بالتغذية.

وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، رئيسة جمعية الإمارات للتغذية، أن الملتقى، الذي عقد تحت شعار "من الاكتشاف إلى الأثر: نحو تغذية أفضل وصحة مجتمعية مستدامة"، يؤكد التزام الجمعية ببناء جسور التواصل بين البحث العلمي وصناع القرار والممارسين والقطاع الصناعي، بهدف تحويل المعرفة العلمية إلى أثر ملموس في صحة الأفراد والمجتمعات، وتوفير منصة للحوار البناء، وتبادل الخبرات، واستشراف الحلول المبتكرة التي تدعم أولويات الصحة العامة والأمن الغذائي وجودة الحياة في دولة الإمارات والمنطقة.

وأقيم بالتزامن مع الملتقى معرض متخصص شاركت فيه مجموعة من الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية، والأجهزة والتقنيات الصحية والتغذوية.

ويأتي تنظيم الملتقى امتداداً لمسيرة علمية ومهنية متنامية انطلقت عام 2019، ليصبح منصة بارزة تجمع المختصين في التغذية والصحة والبحث العلمي وصناعة الأغذية، وتسهم في تبادل الخبرات ومناقشة المستجدات العلمية والتحديات الصحية.