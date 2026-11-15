الجامعة القاسمية توقّع مذكرة تعاون مع جامعة سلامنكا الإسبانية

سلامنكا - إسبانيا في 15 نوفمبر/ وام / وقّعت الجامعة القاسمية، مذكرة تفاهم، مع جامعة سلامنكا الإسبانية، وذلك على هامش مشاركتها في "منتدى سلامنكا 2026"، الذي عُقد في إسبانيا، بمشاركة قيادات جامعية وممثلين عن مؤسسات دولية، في خطوة تعزز التعاون الأكاديمي والمعرفي وتفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين الجامعتين.

ووقّع المذكرة عن الجامعة القاسمية سعادة الدكتور عوّاد الخلف، مدير الجامعة، فيما وقّعها عن جامعة سلامنكا سعادة الدكتور خوان مانويل كورشادو رودريغيز، مدير الجامعة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمعرفي بين الجامعتين، وتطوير فرص مشتركة تخدم الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئتين التدريسيتين، بما يسهم في توسيع آفاق التواصل العلمي وتبادل الخبرات، كما تتيح التعاون في تدريس "سلسلة الجامعة القاسمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها" لطلبة شعبة اللغة العربية والإسلامية في جامعة سلامنكا.

وشارك الخلف في منتدى القيادات الجامعية، الذي جمع رؤساء ومديري جامعات من مختلف مناطق العالم لمناقشة مستقبل التعليم العالي والتحديات المعاصرة ودور التعاون الدولي في مواجهتها، بحضور الدكتور زكريا نوح، مدير مكتب العلاقات الدولية واستقطاب الطلبة بالجامعة.

وأكد في كلمته خلال المنتدى، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً مهماً في المواءمة بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية، من خلال مبادراتها المتنوعة واستضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 عام 2023، بما رسّخ الاستدامة محوراً أساسياً في حضورها الدولي.

وأشار إلى التنوع الثقافي في الجامعة القاسمية، التي تحتضن طلبة من 140 جنسية في بيئة تقوم على قيم التسامح والاعتدال، مؤكداً نجاح الجامعة في تحويل هذه القيم إلى ممارسات عملية تعزز التعايش والتواصل الحضاري.

وخلال المنتدى، كرّمت جامعة سلامنكا سعادة الدكتور عوّاد الخلف، بمنحه ميدالية "جامعة سلامنكا للتدويل"، تقديراً لجهوده في تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي.