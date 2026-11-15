الإمارات تستضيف مؤتمر بيانات المسافرين بمشاركة 300 خبير من 40 دولة

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / تستضيف دولة الإمارات، "المؤتمر العالمي لبيانات المسافرين:PNR - API نهج منسق لتعزيز أمن السفر عالميًا"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" فيأبوظبي، يومي 17 و18 نوفمبر الحالي، في حدث دولي يجسد المكانة الريادية للإمارات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومات السفر الآمن وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

وتنظم المؤتمر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلة في المركز الوطني للاستعلام المبكر، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما يعكس أهمية الشراكة الدولية في تطوير آليات الاستفادة من بيانات المسافرين، وتعزيز القدرات الوطنية والدولية على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع.

ويشارك في المؤتمر مجموعة العمل الإقليمية السبع المعنية بالمعلومات المسبقة عن المسافرين وبيانات سجلات أسماء المسافرين، وأكثر من 300 مشارك من 40 دولة من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بأمن الطيران وإدارة الحدود وبيانات المسافرين.

وتأتي استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر في إطار نهجها الراسخ في تعزيز الشراكات الدولية، ودعم المبادرات متعددة الأطراف، والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر أمنًا وكفاءة لحركة السفر والتنقل عبر الحدود، انطلاقاً من رؤيتها التي تضع الابتكار والتكنولوجيا والتكامل الدولي في صميم تطوير منظومات العمل الحكومي والأمني.

ويناقش المؤتمر أحدث التوجهات العالمية في توظيف بيانات المسافرين، وفي مقدمتها بيانات سجلات أسماء المسافرين "PNR" وبيانات معلومات المسافرين المسبقة "API"، ودورها في تعزيز كفاءة إدارة الحدود، ورفع مستويات الجاهزية والاستباقية في رصد المخاطر، ودعم عمليات اتخاذ القرار، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في تطوير الأطر التشريعية والتقنية والتنظيمية ذات الصلة.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز مسارات التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم تطوير حلول عملية ومستدامة لتوظيف بيانات المسافرين، بما يعزز أمن المجتمعات ويسهم في تيسير حركة السفر والتجارة والتنقل على المستوى العالمي.