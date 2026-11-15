شرطة أبوظبي تشارك في برنامج تدريبي بإيطاليا لمكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / شاركت إدارة الشرطة البيئية بمديرية الدوريات الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع قوات الكارابينيري الإيطالية، في برنامج تدريبي بعنوان "مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود وتحدياتها الأمنية"، أُقيم في الجمهورية الإيطالية على مدى أسبوعين.

ويجسد البرنامج الأولوية الإستراتيجية "الكفاءة والمرونة المؤسسية"، ويحقق الهدف الإستراتيجي "تنمية وتمكين رأس المال البشري"، من خلال تعزيز معارف المنتسبين ومهاراتهم في مجال مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، وتبادل الخبرات مع الجهات الشرطية الدولية، بما يدعم تطوير القدرات المؤسسية ويرتقي بكفاءة الأداء.