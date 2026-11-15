شرطة دبي تنظم "همم الإيجابية" لتعزيز دمج وتمكين الطلبة أصحاب الهمم

دبي في 15 نوفمبر/ وام / نظّم مجلس الروح الإيجابية ومجلس تمكين أصحاب الهمم بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مدارس حماية للتربية والتعليم والشركاء الاستراتيجيين، فعالية مجتمعية بعنوان "همم الإيجابية"، استضافتها مدينة الملاهي "آي إم جي عالم من المغامرات"، بمشاركة مجموعة من الطلبة أصحاب الهمم من مدارس حماية، بهدف تعزيز جودة حياتهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، وترسيخ مفاهيم الدمج المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم.

حضر الفعالية فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، ومحمد الحجاجي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بالوكالة، وسارة عبدالعزيز، مديرة الفعاليات والأنشطة في "آي إم جي عالم من المغامرات"، وإقبال خاوير، مدير العلاقات العامة في "آي إم جي عالم من المغامرات"، وعدد من أعضاء مجلس الروح الإيجابية والهيئة التدريسية بمدارس حماية للتربية والتعليم.

وتضمنت الفعالية برنامجاً ترفيهياً شمل تجارب ومغامرات تفاعلية داخل مدينة الملاهي، أتاحت للطلبة فرصة المشاركة في أنشطة تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم الاجتماعية، وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع أقرانهم والمجتمع المحيط بهم.

وجسدت الفعالية التعاون بين المجالس الشرطية والمؤسسات التعليمية والوجهات الترفيهية والشركاء الاستراتيجيين، لتوفير بيئة مجتمعية دامجة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتتيح لهم فرصاً متكافئة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وأكدت فاطمة بوحجير، أن مبادرة "همم الإيجابية" تجسد حرص شرطة دبي على تعزيز السعادة وجودة الحياة لدى أصحاب الهمم، وترسيخ قيم التلاحم والتكافل المجتمعي.

وقالت إن المبادرات المجتمعية تسعى إلى توفير تجارب ترفيهية تمنح الطلبة أصحاب الهمم السعادة، وتعزز مشاركتهم واندماجهم في المجتمع، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الشركاء في إنجاح هذه المبادرات وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

وأكد محمد الحجاجي، أن الفعالية تعكس توجه شرطة دبي نحو توفير تجارب مجتمعية دامجة تعزز ثقة أصحاب الهمم بأنفسهم، وتمنحهم فرصاً متكافئة للمشاركة والاستمتاع.

وقال إن تمكين أصحاب الهمم لا يقتصر على توفير الخدمات، بل يشمل إتاحة الفرص والتجارب التي تعزز استقلاليتهم وشعورهم بالانتماء، مؤكداً أن اختلاف القدرات لا يحد من الطموحات، وأن المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة حق للجميع.

وأعربت سارة عبدالعزيز، عن اعتزازها باستضافة فعالية "همم الإيجابية"، مؤكدة أهمية الشراكات المجتمعية في توفير تجارب ترفيهية مميزة لأصحاب الهمم.

وقالت إن التعاون مع شرطة دبي ومدارس حماية يعكس الالتزام بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقافة الدمج، مشيرة إلى حرص المدينة الترفيهية على إتاحة تجارب ترفيهية متنوعة لمختلف فئات المجتمع.

واختتمت الفعالية وسط أجواء من البهجة والتفاعل الإيجابي، بما يعكس أهمية تكاتف جهود المؤسسات الشرطية والتعليمية والترفيهية في دعم أصحاب الهمم، وإثراء تجاربهم المجتمعية، وتعزيز فرص مشاركتهم في الأنشطة المختلفة.