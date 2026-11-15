مهرجان التسامح يستقطب 8500 زائر ويشهد غرس شجرتي الغاف والهند وتكريم المشاركين

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / شهدت فعاليات اليوم الثاني المهرجان الوطني للتسامح الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش تحت شعار "نماء وانتماء" اقبالا جماهيريا كبيرا وصل إلى 8500 شخص من مختلف الجنسيات وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت فعاليات اليوم غرس معالي الشيخ نهيان بن مبارك وسعادة ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات شجرة من الهند وشجرة الغاف الإماراتية بحدائق التسامح، وعروضا تراثية وفنية وغنائية وموسيقية قدمتها الفرق العالمية على المسرح الرئيسي للمهرجان جذبت اهتمام الحضور.

وشهدت أجنحة السفارات والمؤسسات الوطنية المشاركة في المهرجان إقبالا كبيرا من قطاعات المجتمع المختلفة من الأسر والأطفال، للتعرف على ما تقدمه من ألوان مختلفة من التراث العالمي، وقدمت العديد منها الهدايا للأطفال لتعريفهم بهذه الثقافات المختلفة.

وبدأت فعاليات المسرح الرئيسي للمهرجان بمسابقة توعية مجتمعية وجوائز من تقديم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعروضا فنية من إندونيسيا بعنوان "التناغم في التنوع والرقصات الإندونيسية التقليدية" قدمتها فرقة "أديا ديبتا"، إضافة إلى إيقاعات من بيرو تحت عنوان "احتفال بالثقافة والتقاليد"، وقدمت فرقة أصوات التسامح عرضا "نحن نقف معكم"، بعدها قدم مجلس العمل الفلسطيني دبكة الأجاويد، ثم عروض كيرالا الثقافي، ولمحات من كوستاريكا، وأصداء من أرض البراكين "جمهورية السلفادور"، كما قدمت فرقة خليل قدري عرضا بعنوان "معاً في تناغم" والذي انتجه صندوق الوطن للعرض في المهرجان، وألعاب عجلة التسامح وجوائز للمشاركين.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن عميق تقديره لكافة الدول المشاركة في المهرجان سواء من خلال أجنحتها المتميزة أو عروضها الفنية والموسيقية والتراثية، من خلال الفرق العالمية والموسيقيين والفنانين المتميزين، التي حظيت بإعجاب ومتابعة قطاع كبير من فئات المجتمع، مؤكدا أن وجود هذه الدول في المهرجان في نسخته السابعة حوله إلى حدث عالمي مهم يحتضن التجارب الدولية في التسامح ويحتفي بمختلف الثقافات.

وقال معاليه إن مشاركة هؤلاء الفنانين والمبدعين والموسيقيين من كافة العالم دليل على إيمان الجميع بالتجربة الإماراتية في التسامح والتعايش والاخوة الإنسانية.

وأضاف معاليه أن المهرجان الوطني للتسامح نجح في إبراز تجليات التجربة الإماراتية التي تقدم للعالم نموذجا في العيش المشترك بين أكثر من 200 جنسية، مؤكدا ان المهرجان أصبح منصة لكافة الدول والشعوب دون استثناء لاستعراض إرثها الثقافي والفني، إضافة إلى مشاركة المؤسسات المختلفة في تنظيم أنشطة تحتفي بالتسامح وتعزز ثقافته، وتناسب المجتمع المتعدّد الثقافات، لافتا إلى أن الحضور الواسع للقطاعات الشبابية، والأسر، من المواطنين والمقيمين، هو أهم عناوين نجاح المهرجان، مؤكدا أن كل هذه النتائج يمكن البناء عليها في المستقبل وتعظيمها.

وكرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة والسفارات المشاركة وذلك تقديراً لإسهاماتهم البارزة ودورهم الفاعل في إنجاح هذا الحدث الكبير.

وأكد خلال التكريم أن نجاح المهرجان هو ثمرة تكاتف الجهود المؤسسية والمجتمعية والدبلوماسية، مما يعكس قيم الوحدة والتآخي التي تتميز بها دولة الإمارات، ويعزز مكانة المهرجان كمنصة عالمية لنشر ثقافة التعايش والسلام.

وشمل تكريم الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة كلاً من: القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة "بي إن دبليو" للتطوير العقاري، ومجموعة الأعمال والمهنيين الهنود، وشركة "بويميرك" المحدودة، وشركة الدار العقارية، ومعبد غورو ناناك دربار غوردوارا، ومجموعة "جيمس" للتعليم، ومجموعة لاندمارك، ومجلس الأعمال الفلسطيني، ومجموعة اللولو، ودائرة الثقافة والسياحة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وشركة "اتصالات"، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، ومجموعة جاشنمال، والاتحاد للطيران، ومجموعة برجيل القابضة، وصحارى أبوظبي، وحديقة أم الإمارات ومجموعة سلايل للضيافة، ومجموعة "فايبريكس" للإنشاءات، ومجموعة "بوبليسيس"، وبلدية مدينة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للتراث، ودائرة الصحة، ومجموعة "إس إف سي"، إلى جانب المشاركات في مبادرة "مسار التسامح" النسائية.

كما كرّم معاليه السفارات والبعثات الدبلوماسية والجاليات المشاركة في المهرجان، والتي شملت سفارات كل من: أستراليا، وجمهورية الصين الشعبية، وكوستاريكا، وجمهورية مصر العربية، وألمانيا، وجمهورية غواتيمالا، والمجر، وجمهورية الهند، وجمهورية إندونيسيا، والجالية الأردنية في أبوظبي، وكازاخستان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيبال، ونيجيريا، ودولة فلسطين، وجمهورية بيرو، وجمهورية الفلبين، وجمهورية السلفادور، وجمهورية صربيا، ومملكة تايلاند، وجمهورية زيمبابوي.

إلى ذلك أعربت سعادة عبير الرمحي، سفيرة دولة فلسطين لدى الدولة عن بالغ اعتزازها وفخرها بالمشاركة الفاعلة لدولة فلسطين في فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، مؤكدةً أن هذا الحدث يمثل منصة حضارية رائدة تجمع ثقافات العالم تحت مظلة من المحبة والتعايش والسلام.

وتقدمت سعادتها بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة "حفظه الله"، على رؤيته الحكيمة وقيادته الملهمة التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب.

وأعربت سعادتها عن تقديرها لوزارة التسامح والتعايش، وعلى رأسها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مثمنةً جهود الوزارة الدؤوبة وتنظيمها المتميز الذي أتاح الفرصة للجناح الفلسطيني لإبراز أصالة التراث والهوية الثقافية الفلسطينية.

وأكدت الرمحي أن استمرار انعقاد هذا المهرجان يبعث برسالة أمل قوية للعالم أجمع، ويؤكد دوماً على الأهمية القصوى لترسيخ مبادئ التسامح والتعايش المشترك وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية بين البشر، بوصفها الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة تنعم بالأمن والعدالة.

وقال سعادة عصام الدين عبد الحميد عاشور سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، إن مشاركة مصر في المهرجان تكتسب معان خاصاً لما يجمع مصر والإمارات من علاقات أخوية راسخة، أرست دعائمها مواقف متبادلة من التضامن والمساندة، وعززها على مدى عقود تعاون وثيق في مختلف المجالات، وتحرص قيادتا البلدين على مواصلة البناء على هذا الإرث، وتوسيع مجالات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأعرب عن سعادته بمشاركة مصر في المهرجان، الذي أتاح الفرصة للجناح المصري للتواصل مع جمهور من مختلف الجنسيات والثقافات، قائلا : حرصنا على أن تتيح المشاركة المصرية لزوار المهرجان فرصة للتعرّف على جانب من تراثنا الشعبي، من خلال العروض التراثية ولاسيما فن التحطيب، وأحد الفنون التي توارثتها الأجيال في صعيد مصر، إلى جانب ما يضمه الجناح المصري من معروضات تعكس تنوّع وثراء هذا التراث.

وثمن السفير المصري ما يتيحه المهرجان من مساحة للتلاقي بين الثقافات، ما يجسد قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل التي يحتفي بها المهرجان.

وتوجه بخالص الشكر إلى وزارة التسامح والتعايش على تنظيم هذه الفعالية، ونثمن غاليا الدور الكبير الذي يطلع به معالي الشيخ نهيان بن مبارك في تعزيز قيم وثقافة التسامح والتعايش سواء داخل المجتمع الإماراتي من خلال هذه النوعية من الفعاليات أو على المستوى العالمي، حيث قدم صورة رائعة للنموذج الإماراتي الملهم في مجال التسامح والتعايش الإنساني.

وقالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في مجموعة الدار إن بناء المجتمعات لا يقتصر على تطوير الأماكن، بل يمتد إلى تعزيز الروابط الإنسانية وترسيخ الشعور بالانتماء لدى جميع أفرادها ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع المهرجان الوطني للتسامح تجسيداً لالتزامنا بقيم التعايش والتنوع التي تشكّل جزءاً أصيلاً من هوية دولة الإمارات.