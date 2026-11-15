جامعة السوربون أبوظبي و"هسنكامب" تتعاونان لربط الدراسة الأكاديمية بالخبرة المتحفية

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / وقعت جامعة السوربون أبوظبي و"هسنكامب ميدل إيست"، اتفاقية تهدف إلى ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي في مجال المتاحف وإدارة المجموعات الفنية والتراث الثقافي.

وتتيح الشراكة لطلاب الجامعة فرصاً للتعرف على الخبرات المهنية في مجالات نقل الأعمال الفنية وإدارة المجموعات والحفظ الوقائي وتشغيل المتاحف، من خلال محاضرات وورش عمل يقدمها متخصصون من الشركة، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مشاريعها ومرافقها وفرص للتدريب العملي.

ويستهدف التعاون بشكل خاص طلاب تاريخ الفن وعلم الآثار، وطلاب برامج الماجستير المتخصصة في الفنون والمتاحف والتراث الثقافي، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم وإعدادهم للعمل في المؤسسات الثقافية والمتاحف.

وقال روبن إكشتاين، المدير الإقليمي لشركة "هسنكامب ميدل إيست"، إن المشهد الثقافي والمتحفي في منطقة الخليج يشهد تطوراً متسارعاً، ما يزيد الحاجة إلى تأهيل الكفاءات الشابة وتعريفها بمتطلبات العمل في هذا القطاع.

وأضاف أن التعاون مع جامعة السوربون أبوظبي يتيح للطلاب الاستفادة من الخبرات المتخصصة والتعرف على فرص العمل في القطاع الثقافي الدولي.

وقال توماس شنايدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة هسنكامب، إن المتاحف والمؤسسات الثقافية تحتاج إلى كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية في إدارة المعارض والمجموعات الفنية على المستوى الدولي.

وأضاف أن الشراكة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والممارسة المهنية، وتسهم في إعداد متخصصين قادرين على تلبية احتياجات القطاع الثقافي.

وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، إن الشراكة تعزز جهود الجامعة في إعداد جيل جديد من المتخصصين في الثقافة والتراث، من خلال إتاحة فرص للطلاب للاطلاع على العمليات المتحفية الدولية وإدارة المجموعات الفنية وصون التراث الثقافي.

وأضافت أن التعاون يدعم برنامج الماجستير في الفنون والتراث، بما يشمله من تخصصات في دراسات المتاحف وتنظيم المعارض وعلم الآثار والتراث الثقافي وسوق الفن، ويسهم في تعزيز فرص الخريجين المهنية في دولة الإمارات وخارجها.

وقّع الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات، روبن إكشتاين، المدير الإقليمي لهسنكامب ميدل إيست المتخصصة في الخدمات اللوجستية للأعمال الفنية والمقتنيات الثقافية، والدكتورة روز ماري فيريه، رئيسة قسم علم الآثار وتاريخ الفن والأستاذة المشاركة في جامعة السوربون أبوظبي.

وتتمتع هسنكامب بخبرة في دولة الإمارات في مجال الخدمات المتخصصة للمتاحف والمؤسسات الثقافية، وشاركت في عدد من مشاريع المعارض والمتاحف في المنطقة، من بينها متحف اللوفر أبوظبي.