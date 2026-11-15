أمريكي يتحدى العمر بمشاركة ملهمة في "ترايثلون أبوظبي 2026"

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / جسد الأمريكي جون تشارمان، البالغ من العمر 89 عاماً، نموذجاً ملهماً للإصرار ومواصلة ممارسة الرياضة، بعدما شارك أمس، في منافسات بطولة مدن العالمية للترايثلون "أبوظبي 2026"، التي أقيمت في جزيرة الحديريات، ضمن الفئة العمرية من 85 إلى 89 عاماً.

وأكد تشارمان أن مسيرته في سباقات الترايثلون بدأت عام 1987 عندما كان في التاسعة والأربعين من عمره، مشيراً إلى أن مشاركته في البطولة تمثل فرصة للتنافس مع نخبة من الرياضيين من مختلف الفئات العمرية، بمن فيهم الشباب، معرباً عن سعادته بالمنافسة في فئته العمرية مع متسابقين يتمتعون بمستوى فني مرتفع.

وأوضح أنه لا يزال قادراً على مواصلة المنافسة على المستوى العالمي لمدة عامين آخرين، إلى جانب مشاركاته على المستوى الوطني، لافتاً إلى أن شغفه بالرياضة لا يقتصر على المنافسة، بل يمتد إلى التعرف على الرياضيين وخوض التجارب في وجهات مختلفة، مؤكداً أن أبوظبي شكلت محطة مميزة في مسيرته الرياضية.

ووصف تنظيم البطولة في أبوظبي بأنه متميز، معرباً عن استمتاعه بالمشاركة في المنافسات، بما في ذلك المسارات المقامة على العشب الصناعي، مشدداً على أهمية ممارسة النشاط البدني في جميع مراحل العمر، لما له من دور في الحفاظ على الحيوية وتحسين القدرات البدنية حتى في سن التسعين، من خلال تمارين متنوعة مثل تقوية قبضة اليد، واليوغا أثناء الجلوس، وغيرها من الأنشطة المناسبة.

وأضاف أنه يواصل ممارسة السباحة وركوب الدراجات والجري مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، إلى جانب تمارين التمدد والتوازن واليوغا بشكل منتظم، مبيناً أن رحلته مع الرياضة بدأت منذ المرحلة الدراسية بممارسة سباقات الميل والسباحة، قبل أن يتجه لاحقاً إلى لعبة الكريكيت.