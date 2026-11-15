شرطة دبي تحقق 99.9% بمؤشر الشعور بالأمان

دبي في 15 نوفمبر/ وام / أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الشرطي، وتبني المبادرات والمشاريع النوعية المبتكرة، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز تنافسية شرطة دبي وريادتها على المستويين المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للتميز والريادة، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على أبرز الإنجازات الاستراتيجية والمؤشرات التنافسية التي حققتها شرطة دبي خلال السنوات العشر الماضية، ونتائج الأداء المؤسسي ومشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمبادرات المستقبلية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التميز والابتكار واستدامة التطوير.

وأظهر عرض قدمته الإدارة تحقيق شرطة دبي نتائج متقدمة في مؤشرات الأمن والأمان خلال عام 2025، إذ بلغ مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار 99.9%، فيما سجل مؤشر الشعور بالأمان عند التواجد في الأماكن العامة ليلاً 99.1%.

كما استعرض العرض حصول شرطة دبي على تصنيف “AAA+” بوصفها أقوى علامة تجارية شرطية في العالم خلال عام 2025، إلى جانب نتائج تطوير منظومة إدارة الأداء والعمليات والهياكل التنظيمية، التي أظهرت خفض الإجراءات المرتبطة بالوحدات التنظيمية بنسبة 40%، من 2791 إجراءً إلى 1670 إجراءً، ضمن جهود تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمليات المؤسسية.

وأظهرت النتائج خفض عدد مؤشرات أداء الوحدات التنظيمية بنسبة 22%، من 2777 مؤشراً إلى 2164 مؤشراً، إلى جانب تحقيق تحسن بنسبة 25% في الهياكل التنظيمية خلال الفترة من يوليو 2024 إلى عام 2026، بما يعزز مرونة العمل المؤسسي وفاعلية إدارة الموارد.

ورافق معاليه خلال التفتيش، سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، وسعادة اللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وسعادة اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العميد الدكتور إبراهيم بن سباع، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واستمع معاليه إلى عرض تناول مسيرة التطوير والتميز المؤسسي، من 2017 إلى 2026، وما شهدته من إنجازات ومشاريع استراتيجية أسهمت في تطوير منظومة العمل الشرطي، وتعزيز كفاءة الخدمات الأمنية، وتوظيف التقنيات المتقدمة في دعم العمليات الميدانية، والارتقاء بجودة الحياة والشعور بالأمان في إمارة دبي.

واستمع معاليه إلى شرح حول استراتيجية الإدارة العامة للتميز والريادة للفترة 2026-2033، التي تركز على التخطيط الاستراتيجي الفعال والمرن، وتعزيز التميز المؤسسي وفق أفضل المعايير، وتمكين الكفاءات والمواهب التخصصية، وتطوير منظومة التعلم المستمر من التجارب الدولية والشراكات الفعالة.

واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على منظومة المنصات الرقمية المستخدمة في إدارة الأداء المؤسسي والعمليات والتميز العالمي الذكي، إلى جانب منظومة الكفاءة المؤسسية ومنصة إدارة المشاريع، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل مؤشرات الأداء، وإعداد التقارير والتوصيات، وتقييم الإجراءات التنظيمية، وتحليل نتائج الأداء والتنبؤ بها، وتطوير مشاريع التحسين المستمر.

كما اطلع على منظومة التحسين المستمر، التي ترتكز على تحليل الوضع الراهن ومؤشرات الأداء، والاستفادة من نتائج التقييم المؤسسي والتنافسية العالمية، واستشراف المستقبل، ودراسة مقترحات المتعاملين والشركاء، وتحويل فرص التطوير إلى مشاريع ومبادرات مؤسسية بالتعاون مع مختلف قطاعات شرطة دبي.

وأكد المري إهمية تطوير مبادرات ومشاريع مبتكرة تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والاستفادة من بيوت الخبرة والتجارب والممارسات العالمية الرائدة، وتبني منهجيات التفكير خارج الصندوق، واستشراف الفرص المستقبلية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ومبادرات استباقية قابلة للتطبيق.

وكرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري عدداً من موظفي الإدارة العامة للتميز والريادة، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تحقيق الإنجازات.