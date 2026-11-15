ليباك وألفونسو يواجهان ليبرون وأوغسبورغر في نهائي "إعمار بريمير بادل دبي"

دبي في 15 نوفمبر/ وام / تأهل الثنائي فالنتينو ليباك وغونزالو ألفونسو لمواجهة خوان ليبرون ولياندرو رومان أوغسبورغر في نهائي منافسات الرجال ببطولة إعمار دبي بريمير بادل P1، فيما يلتقي في نهائي السيدات الثنائي كلوديا فرنانديز سانشيز ومارتينا كالفو سانتاماريا مع باولا خوسيماريا مارتن وبياتريس غونزاليس فرنانديز، وذلك عقب ختام منافسات الدور نصف النهائي أمس، في مجمع حمدان الرياضي.

ففي منافسات الرجال، تأهل الثنائي المصنف عاشراً فالنتينو ليباك وغونزالو ألفونسو، بعد فوزه على الأرجنتيني خوان إغناسيو دي باسكوال والإسباني خافيير غاريدو بمجموعتين دون رد 6-1 و6-4، فيما بلغ الثنائي المصنف ثانياً خوان ليبرون ولياندرو رومان أوغسبورغر النهائي، عقب تغلبه على الإيطالي فلافيو أباتي والأرجنتيني فرانكو ريناتو دال بيانكو بنتيجة 6-4 و6-2.

وفي نصف نهائي السيدات، تأهلت المصنفتان رابعاً كلوديا فرنانديز سانشيز ومارتينا كالفو سانتاماريا، بعد فوزهما على الأرجنتينية كلوديا يانسن والإسبانية تمارا إيكاردو ألكوريسا بنتيجة 6-3 و6-1، فيما بلغت المصنفتان ثانياً باولا خوسيماريا مارتن وبياتريس غونزاليس فرنانديز النهائي، بعد تغلبهما على الإسبانيتين أريانا سانشيز فايادا وأندريا أوستيرو برييتو بنتيجة 6-4 و7-5.