الزعابي والمقعودي يتأهلان للمرحلة الثانية من بطولة فزاع لليولة

دبي في 15 نوفمبر/ وام/ تأهل عبد الرحمن عمر الزعابي من إمارة رأس الخيمة، وحمد محمد المقعودي من إمارة دبي، إلى المرحلة الثانية من بطولة فزاع لليولة في نسختها السادسة والعشرين، بعد منافسات قوية شهدتها الحلقة الثالثة من برنامج «الميدان» في نسخته الثانية والعشرين، التي أقيمت في قلعة الميدان بمنطقة المرموم، بتنظيم إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وحسم الزعابي بطاقة التأهل الأولى برصيد 75 علامة، فيما انتزع المقعودي البطاقة الثانية برصيد 70 علامة، بعد منافسة جمعت أربعة مشاركين عبر ستة تحديات تراثية ورياضية، استمرت نتائجها متقاربة حتى اللحظات الأخيرة.

وتفوق الزعابي في أربعة تحديات شملت «زمط هين» و«عد القصيد» و«الرماية» و«اليولة»، فيما حقق المقعودي العلامة في تحديات «زمط هين» و«السباحة» و«شد شداد» و«اليولة»، بعد أن بدأ مشاركته ضمن قائمة اليويلة الاحتياط، قبل انتقاله إلى المنافسات الرئيسية وإثبات جدارته بالتأهل.

وشهدت الحلقة منافسة من زايد سهيل الصريدي من الفجيرة، الذي حقق العلامة في تحديات السباحة والرماية وشد شداد، ومحمد مبارك الكربي من العين، الذي تميز في تحديي عد القصيد وشد شداد.

واستُهلت المنافسات بتحدي اليولة على أنغام أغنية «سبعة أنعام» للفنان ميحد حمد، فيما أحيا الفنان معضد الكعبي فقرة فنية قدم خلالها أغنية «الروح الغرامية».

وتسهم البطولة في تعزيز حضور الموروث الوطني ونقل فنون اليولة والمهارات التراثية إلى الأجيال الجديدة، من خلال منافسات تجمع بين الحفاظ على الهوية الإماراتية وتطوير قدرات المشاركين.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى حسم بطاقتي التأهل المتبقيتين إلى المرحلة الثانية، تمهيداً لاستكمال المنافسات على لقب البطولة