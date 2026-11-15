لجنة دبي لتداول المواد البترولية تبحث تعزيز الرقابة والامتثال والتحول الرقمي

دبي في 15 نوفمبر/ وام / عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، اجتماعاً استعرضت خلاله مستجدات الجهود التنظيمية والرقابية في قطاع تداول المواد البترولية، ومخرجات الحملات التفتيشية المشتركة، إلى جانب الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز الامتثال وتطوير منظومة التصاريح والتحول الرقمي، وذلك بحضور سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس ورئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية، وأعضاء اللجنة المكونة من ممثلي الجهات المعنية.

وتناولت اللجنة مسيرة تنظيم القطاع، بدءاً من مخرجات اجتماعاتها السابقة، وما تضمنته من توجهات لإعداد دليل موحد للشروط والإجراءات، وتشكيل لجان فرعية لمراجعة الطلبات وتوحيد آليات التفتيش، وصولاً إلى صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي.

وقال سعادة أحمد بطي المحيربي: يأتي هذا الاجتماع في إطار حرصنا على تعزيز كفاءة المنظومة التنظيمية والرقابية لقطاع تداول المواد البترولية، وقد أسهم التعاون بين أعضاء اللجنة والجهات الحكومية المعنية في تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها توحيد إجراءات التفتيش والحد من التجاوزات وصدور قرار المجلس التنفيذي رقم 85 لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي ونعمل خلال المرحلة المقبلة على تسريع التحول الرقمي وتطوير المنصة الإلكترونية وربطها بمنصة دبي 360، بما يسهّل إجراءات التصاريح ويرفع كفاءة الخدمات، مؤكدين أن تكامل الجهود سيبقى الركيزة الأساسية لقطاع بترولي منظّم وآمن ومستدام في دبي.

وبحث الاجتماع الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير منظومة رقابية متكاملة، شملت تشكيل فريق التفتيش الميداني الدائم ، وتوحيد إجراءات التفتيش وآليات التعامل مع المخالفات، بما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة ويرسخ الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والفنية المعتمدة.

واستعرضت اللجنة نتائج الحملات التفتيشية المشتركة منذ يونيو 2022، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 275 مواقع لتخزين وتوزيع أسطوانات الغاز المغشوشة، ومصادرة أكثر من 19,252 أسطوانة، وحجز أكثر من 751 وسيلة نقل وتوزيع، إلى جانب فتح 751 بلاغاً ومتابعة القضايا الناتجة عن ضبط المخالفين.

كما شملت نتائج التفتيش على قطاع الديزل تفتيش 73 خزاناً في المنشآت التي شملتها الزيارات الميدانية، و42 منشأة في منطقة رأس الخور الصناعية، وحجز 14 صهريج ديزل مخالفاً لضوابط التداول والمواصفات الإماراتية.

وناقش الاجتماع الجهود الإعلامية والتوعوية الرامية إلى تعريف الشركات العاملة في القطاع بأحكام القرار التنفيذي ومتطلباته، إلى جانب عقد الورش التوعوية، وتنفيذ الحملات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ومواصلة إصدار التصاريح تدريجياً بالتنسيق مع سلطات الترخيص وأعضاء اللجنة.

وتطرقت اللجنة إلى المرحلة المقبلة من أعمالها، والتي تركز على تطوير المنصة الإلكترونية والربط مع أعضاء اللجنة ومنصة دبي 360، بما يسهم في تسهيل إجراءات التصاريح وتحسين كفاءة الخدمات التنظيمية.

ومن المتوقع إنجاز مشروع التحول الرقمي خلال عام 2027، فيما تتضمن الخطة بدء تطبيق المخالفات وتحريرها خلال الربع الثاني من العام ذاته.

وثمّن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تعاون أعضاء اللجنة والجهات المشاركة ودعمهم المستمر، مؤكداً أن تكامل الجهود الحكومية والرقابية أسهم في الحد من التجاوزات السابقة، وتنظيم القطاع، وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة، بما يحمي الأفراد والممتلكات والمنشآت ويدعم استدامة منظومة تداول المواد البترولية في الإمارة.