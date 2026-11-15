منتخب الإمارات للكاراتيه يحصد 9 ميداليات في بطولة غرب آسيا

دبي في 15 نوفمبر/ وام/ حقق منتخب الإمارات للكاراتيه، في بطولة غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمّان، 9 ميداليات ملونة، بواقع 5 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام.

وحظيت بعثة المنتخب باستقبال حافل لدى وصولها إلى مطار دبي الدولي مساء أمس، حيث كان في استقبالها سعادة اللواء (م) ناصر الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه ورئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخبرائه، حيث هنأوا اللاعبين واللاعبات بالإنجاز الذي حققوه في البطولة.

وأحرزت حبيبة خليل ميداليتين ذهبيتين في منافسات الكاتا والكوميتيه لوزن 48 كجم لفئة الآنسات، فيما نالت رزان مهيوب ذهبية الكاتا لفئة الناشئات، وفضية الكوميتيه لوزن 47 كجم، وأضافت ندى خميس ذهبية الكوميتيه لوزن 61 كجم لفئة الناشئات، فيما أحرز فيصل الخالدي ذهبية الكوميتيه لوزن 76 كجم لفئة الشباب.

وجاءت الميداليات البرونزية الثلاث عن طريق بخيت محمد في منافسات الكوميتيه لوزن 55 كجم لفئة الشباب، وسلطان جوهر في وزن 52 كجم لفئة الناشئين، ومحمد الكندي في وزن 63 كجم لفئة الناشئين.

وأكد سعادة اللواء (م) ناصر الرزوقي، أن نتائج المنتخب تعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه في الدولة، والجهود التي يبذلها اللاعبون واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب العمل المتواصل للاتحاد في تطوير المنتخبات الوطنية وتعزيز حضورها في البطولات الإقليمية والدولية.

وقال إن الاتحاد حرص على استقبال أفراد البعثة وتكريمهم وتقديم مكافآت فورية لهم تقديراً لما حققوه، وتحفيزاً لهم على مواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن تقدير جهود اللاعبين واللاعبات وتحفيزهم يمثلان ركيزة أساسية في إعداد الأبطال.

وثمن جهود الأجهزة الفنية والإدارية وكل من أسهم في تحقيق هذه النتائج، مؤكداً مواصلة الاتحاد توفير البيئة المناسبة لتطوير المواهب الوطنية وإعداد أجيال قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في رياضة الكاراتيه.