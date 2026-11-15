"زايد الخير" وبنك الطعام المصري ينجزان مشروعاً زراعياً مستداماً بمحافظة الوادي الجديد المصرية

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / أعلنت مؤسسة زايد الخير في إطار استراتيجيتها الجديدة الهادفة إلى تعظيم الأثر الإنساني المستدام وتعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر حلول تنموية طويلة الأمد.. عن الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع الري الأخضر في مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشراكة مع بنك الطعام المصري.

ويهدف المشروع، الذي يعد باكورة المشاريع التي تنجزها مؤسسة زايد الخير بما يتوافق مع استراتيجيتها الجديدة، إلى إنشاء بنية تحتية زراعية متكاملة ومستدامة، تمهّد للتوسع الزراعي الإنتاجي في واحدة من أكثر المناطق الصحراوية احتياجاً للحلول التنموية المبتكرة، من خلال الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وتطبيق منظومة ري تعمل بالطاقة النظيفة، تضمن استدامة التشغيل على المدى الطويل.

وشملت أعمال المشروع حفر وتجهيز بئر ارتوازي بعمق 750 متراً، لري مساحات زراعية تتراوح بين 180 و200 فدان، وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة وقد تم تنفيذ جميع أعمال الحفر والغسيل والتطهير، إلى جانب إجراء تجربة ضخ رسمية، جرى توثيقها بالكامل، لضمان كفاءة البئر واستدامة أدائه.

كما تم حفر وتجهيز وعزل بحيرة تخزين للمياه بسعة 36,000 متر مكعب، لتوفير مخزون مائي مستقر وآمن، يدعم انتظام عمليات الري، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المائية في بيئة صحراوية تتطلب حلولاً دقيقة ومستدامة.

وفي ترجمة عملية لالتزام المؤسسة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، جرى تركيب منظومة متكاملة للطاقة الشمسية لتوليد ما يقارب 500 كيلو واط، بما يضمن تشغيل نظام الري بكفاءة عالية، ويخفض تكاليف التشغيل، ويحد من الأثر البيئي، ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية الحيوية.

ويأتي تنفيذ المنظومة انسجاماً مع رؤية تنموية تعتمد على حلول فنية مستدامة تتناسب مع طبيعة البيئة الصحراوية، وتضمن جاهزية الموقع للانتقال إلى مراحل التوسع المستقبلية، وتحقيق الأثر التنموي المستهدف.

ويُعد المشروع نموذجاً واعداً يمكن البناء عليه في المراحل اللاحقة، بما يسهم في تعظيم قيمة الأثر، وخدمة عدد أكبر من المستفيدين، وتحقيق أثر تنموي مستدام يمتد ليشمل تحسين سبل العيش، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المناطق الزراعية.

وأكد سعادة محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن المشروع يعد من أوائل المشاريع التي تتوافق مع عملية التحول الاستراتيجي للمؤسسة نحو الاستثمار في الحلول التنموية المستدامة، حيث يمثل مشروع الري الأخضر نموذجاً عملياً لنهج مؤسسة زايد الخير في استدامة العطاء، من خلال دعم مشاريع إنتاجية متكاملة تعزز الأمن الغذائي، ودعم المجتمعات الزراعية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، انسجاماً مع إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

وأضاف الفلاحي: نحرص على أن تكون مشاريعنا الزراعية والمائية جزءاً من منظومة تنموية متكاملة، تقوم على التخطيط طويل الأمد، وتعظيم كفاءة الموارد، وربط العمل الإنساني بالإنتاج والاستدامة وما تحقق في مشروع الري الأخضر بالفرافرة يؤكد قدرتنا، بالشراكة مع مؤسسات رائدة، على تحويل الرؤية إلى بنية تحتية حقيقية تدعم الأمن الغذائي وتخلق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.

وأعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن اعتزازه بالشراكة مع مؤسسة زايد الخير وقال : نفخر بهذا التعاون مع مؤسسة زايد الخير، الذي يرسخ مفهوم الأمن الغذائي المستدام من منابعه، عبر دعم الإنتاج الزراعي، وتمكين المزارعين، وتوظيف الطاقة النظيفة كأداة للتنمية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في العمل التنموي المرتبط بالغذاء.

وقال إن أثر هذا المشروع لا يقتصر على زيادة الرقعة الزراعية أو تحسين الإنتاج فقط، بل يمتد ليشمل بناء منظومة متكاملة تبدأ من إدارة المياه والطاقة، وتصل إلى دعم سلاسل الإمداد الغذائي، وتمكين المجتمعات المحلية ونعتز بأن تكون هذه المبادرة نموذجاً لشراكة إمارتية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعزيز الاعتماد على حلول صديقة للبيئة.

وأوضح طارق بدران مدير إدارة الشراكات وتنمية الموارد في مؤسسة زايد الخير، أن المشروع يعد ثمرة شراكة استراتيجية فاعلة تقوم على توحيد الجهود والخبرات لتحقيق أثر تنموي مستدام، حيث حرصت مؤسسة زايد الخير، من خلال هذه الشراكة مع بنك الطعام المصري، على الانتقال من التعاون التقليدي إلى بناء نموذج تكاملي يعزز الأمن الغذائي من منابعه، ويستثمر في حلول طويلة الأمد تخدم الإنسان وتحافظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف: نؤمن بأن الشراكات الناجحة هي تلك التي تُبنى على وضوح الأهداف، وتكامل الأدوار، واستدامة الأثر، وهو ما جسده هذا المشروع الذي يشكّل أساساً قابلاً للتوسع والبناء عليه في مبادرات مستقبلية مماثلة.

ويعكس إنجاز مشروع الري الأخضر التزام مؤسسة زايد الخير وشركائها بتبني حلول مبتكرة في مجالي الزراعة والمياه، وترسيخ نموذج تنموي متكامل يعزز الاعتماد على الطاقة النظيفة، ويحقق أثراً إنسانياً وتنموياً مستداماً يخدم الإنسان والأرض معاً.